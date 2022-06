Pues ya más claro no se puede. Quienes esperan que para 2024 vayan todos los partidos de oposición en bola contra Morena, descarten la idea. Movimiento Ciudadano cree que las puedo solito, así que desde ahora descarta cualquier tipo de alianza.

En conferencia de prensa, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que, para 2024, su partido no hará alianza con la “Va por México”, coalición formada por PAN, PRI y PRD.

Foto: Marilú Martínez Núñez Facebook.

Aunque la alianza opositora anda bien contenta por haber evitado la semana pasada que Morena hiciera el “seis de seis” en las elecciones gubernamentales (perdió cuatro, pero ganó 2… así su lógica), en Movimiento Ciudadano no le ven buen futuro a un muégano partidario en 2024, sobre todo porque no ve congruencia.

“¿Por qué esas excepciones sí tenían claridad en el rumbo? ¿Por qué ellos mismos no son congruentes con lo que plantean?, ¿o no son actos de inconsistencia el que pidan que Movimiento Ciudadano se vaya al precipicio con ellos?”, cuestionó Dante Delgado en cita recogida Proceso.

Lo anterior, haciendo referencia a que, en el caso de Quintana Roo, no se armó la coalición de “Va por México”… es decir, cada partido fue por su lado: señal de que ni los propios integrantes de la alianza están seguros de ésta.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Hace unos días, Dante Delgado se comprometió a que en unos meses tendrá listo un proyecto de nación que va a dejar lelo a más de uno. Según, éste será el pilar de lo que buscarán en 2024… así que lo de menos es el nombre del candidato: lo efectivo será el proyecto.

“Por eso en Movimiento Ciudadano vamos a apostarle en primer lugar a un proyecto de nación, y en segundo lugar vamos a apostarle a la posibilidad de buscar una figura que con ese proyecto de nación efectivamente sea competitiva para ganar la Presidencia de la República”.

Hasta el momento, las cartas fuertes de Movimiento Ciudadano son los gobernadores Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro de Jalisco. Así que ahí dirán cómo se ve la alianza de “Va por México” que el partido del “movimiento naranja” cree que con alguno de esos dos personajazos le va a ir mejor que si fuera en bola con el PRI-PAN-PRD.

Captura de pantalla

En Movimiento Ciudadano se reconoce que Morena presenta un crecimiento en las preferencias del electorado… pero ellos no se quedan atrás, en cuanto a simpatía. Cosa que la alianza “Va por México” no tiene.

“La alianza no ha funcionado para ganar votos, la alianza no está en el gusto del electorado mexicano, a la alianza no se le entiende y todavía hoy, a pesar de que nos insistan, ahí esta los números para sobre los números discutir, y no sobre pasiones o estomago”, comentó en su oportunidad al micrófono el diputado Salomón Chertorivski… otro que igual podría pelear la candidatura de Movimiento Ciudadano.