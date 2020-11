Muere médico del IMSS-Zacatepec en incendio de su camioneta; FGE dice que fue por un corto

Algunos medios indican que primero el médico del IMSS de Zacatepec habría sido asesinado y, luego, su camioneta fue incendiada… pero la Fiscalía de Morelos dice que no: que todo fue producto de un corto y el médico murió por inhalar monóxido de carbono.

Cualquiera que sea la versión correcta, ahora el médico David Armando Suayfeta, del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatepec, Morelos, está muerto. De acuerdo con los reportes, el incidente en que perdió la vida ocurrió alrededor de las 6:00 horas del 21 de noviembre.

Según indica Proceso, el médico salió de cubrir su guardia y cuando subió a su camioneta, fue ejecutado por unos desconocidos, los cuales procedieron a prenderle fuego al vehículo, el cual se encontraba estacionado a las afueras del IMSS de Zacatepec.

Fiscalía de Morelos dice que médico del IMSS-Zacatepec murió a causa de una falla eléctrica

Aunque la anterior versión no parece tan imposible, la Fiscalía General del Estado de Morelos salió con algo más light. Con base en las investigaciones, la Fiscalía señala que el médico del IMSS-Zacatepec estaba tomando un descanso a bordo de su vehículo, prendió el aire acondicionado y una falla eléctrica provocó el incendio. Como estaba dormido no se dio cuenta del fuego y murió a causa de la inhalación del humo. Y punto, no hay más.

“Peritos en la materia localizaron daños derivados del sobrecalentamiento de líneas de distribución de electricidad del automotor, sin que se encontraran indicios de agentes externos como envases con gasolina conocidos como bombas molotov como ha sido difundido en algunos portales y redes sociales”, aclara la Fiscalía General de Morelos.

En resumidas cuentas: las autoridades dicen no hubo incendio provocado ni intencional…

En las primeras horas, luego de reportarse los hechos, versiones extraoficiales señalaban que alrededor del vehículo del médico del IMSS de Zacatepec había indicios balísticos que hacían suponer que, primero, la víctima fue asesinada a tiros. Luego, el vehículo fue incendiado con bombas molotov… Pero bueno, la Fiscalía asegura que nada de lo anterior sucedió.