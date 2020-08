Muere médico que donó miles de caretas después de que clínicas de Puebla no lo recibieran

Este sábado 1 de agosto, se dio a conocer que Juan José Callejas Esponda falleció por COVID-19. Un médico que, a pesar de donar hasta cinco mil caretas en diferentes clínicas de Puebla, en varias ocasiones lo rechazaron éstos mismos centros de salud.

¿Cuál es la historia de este médico de Puebla?

El 29 de julio, por medio de un video publicado en su perfil de Facebook, el médico del IMSS explicó que acudía a la Unidad Médico Familiar Número 7 para que lo atendieran por COVID-19. Sin embargo, señaló que a pesar de llevar su identificación como personal de salud y gafete, el personal de la clínica lo discriminó y no lo dejaron pasar.

En esta misma grabación, el médico también indicó que tan sólo una semana antes le había ocurrido lo mismo en el Hospital La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puebla.

De acuerdo con Uno TV, sería hasta el jueves 30 de julio cuando el Instituto se acercó a él y por fin recibió atención en el Hospital La Margarita. Al día siguiente le realizaron algunos estudios y lo enviaron al Hospital de Especialidades de San José.

Este sábado, en redes sociales, seres queridos informaron y lamentaron el fallecimiento del médico que comenzó a ser conocido por su donación de insumos durante la emergencia por el COVID-19.

Donación de caretas a personal médico

El 16 de julio, también por medio de su perfil de Facebook, Juan José Callejas Esponda también compartió varias fotografías en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, donde entregó varias caretas a personal médico.

Sí, incluso el médico poblano señaló que hasta ese momento ya llevaba más de cinco mil caretas entregadas, incluyendo, también, en el Hospital La Margarita del IMSS.

Según información de Sin Embargo, el 23 de julio se supo que el médico contrajo COVID-19 y que varios compañeros y amigos se estaban reuniendo para conseguirle un tanque de oxígeno. Él trabajaba en el Hospital de Chiautla de Tapia y lamentablemente también su mamá se contagió.

Junto al video donde señaló que no lo recibían en diferentes clínicas, también escribió un mensaje en el que se puede leer lo siguiente: “Seguimos, no bajamos la guardia queremos vivir”. Y luego agregó: “Soy alguien que espera un servicio médico, si esto le hacen a alguien que dio su vida por pacientes, imagínense a las personas que no saben qué hacer… sólo soy un paciente más”.

*Con información de Uno TV y Sin Embargo