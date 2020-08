Robert Trump, hermano menor de Donald Trump, muere a los 72 años de edad

La noche de este sábado 15 de agosto, Robert Trump, el hermano menor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, falleció en Nueva York a la edad de 72 años. Así lo ha confirmado el mandatario estadounidense a través de un comunicado, en donde no detalla las causas del fallecimiento de quien fuera su “mejor amigo”.

“Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su memoria vivirá por siempre en mi corazón. Robert, te amo. Descansa en paz”, se lee en el pequeño comunicado emitido por la oficina del presidente de EU.

Comunicado del presidente Donald Trump, tras la muerte de su hermano menor Robert, de 72 años. pic.twitter.com/cNy2429rWH — Paz Gonzalez (@pazgonzalezm) August 16, 2020

Robert Trump fue ingresado al hospital hace poco

Hace apenas unas cuantas horas –el pasado viernes 14 de agosto– la Casa Blanca confirmó que Robert Trump había sido hospitalizado en el New York-Presbyterian Hospital, en Manhattan. De hecho, el presidente de los Estados Unidos también habló del tema durante su conferencia de ese día.

“Tengo un hermano maravilloso. Tenemos una gran relación durante mucho tiempo, desde el primer día, hace tanto tiempo. Y ahora mismo está en el hospital”, mencionó Donald Trump a los periodistas, a quien sólo les detalló que Robert no la estaba pasando muy bien, todo sin dar más contexto de la enfermedad o razón por la que su hermano se encontraba hospitalizado.

Al parecer, Robert Trump llevaba enfermo desde hace meses

Una fuente cercana a los Trump indicó a CNN que Robert Trump había estado enfermo durante varios meses, de hecho a principios de junio fue ingresado al hospital bajo una condición grave que nunca se dio a conocer a los medios de comunicación.

Sin embargo, parece que el estado de salud de Robert agravó rápidamente en los últimos días. Aunque en redes sociales muchos comienzan a murmurar sobre que la causa fue COVID-19, se dice que hace tiempo el empresario estadounidense había sufrido una fuerte caída que le dejó varias hemorragias cerebrales, razón por la que tomaba anticoagulantes.

Esta es una de las hipótesis más fuertes sobre su fallecimiento, aunque la misma no ha sido confirmada o desmentida por la Casa Blanca o algún miembro del gabinete de Donald Trump, quien el día de ayer fue a visitar a su hermano mientras se dirigía a Nueva Jersey donde pasaría el fin de semana.

Hace unos meses dio de qué hablar por el libro de su sobrina Mary Trump

Si bien en los últimos meses Robert Trump no fue visto con su hermano o ante el público, el último escándalo en el que estuvo involucrado fue en el pasado mes de junio cuando presentó una orden de restricción temporal para intentar bloquear la publicación de un libro de Mary Trump, su sobrina.

Y es que como bien sabrán, la joven ha publicado un libro titulado Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man Hardcover, en donde la joven analiza a Donald Trump a través de su familia, calificándolo como el hombre más peligroso del mundo y asegurando que reelegirlo significaría “el fin de la democracia estadounidense”.