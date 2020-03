En tiempos del coronavirus han surgido decenas de historias sobre el significado de la unidad. Y esta historia sucedió en Italia, en una población cercana a Bérgamo. El protagonista fue el padre Giuseppe Berardelli, quien aunque fue diagnosticado con coronavirus prefirió donar su respirador a alguien más.

De acuerdo con el portal Araberara, en su edición del 20 de marzo, Berardelli supo que una persona que padecía coronavirus necesitaba el respirador y no dudó en desprenderse de este artefacto para donarlo y poder salvar una vida. Lamentablemente, el sacerdote de 72 años de edad falleció.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

“Greater love has no person…” (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020