Mujer atropella a manifestantes del Black Lives Matter en Nueva York

La tarde de este viernes mientras se llevaba a cabo una manifestación del movimiento Black Lives Matter entre la calle 39 y la tercera avenida en Manhattan, Nueva York, una mujer atropelló a varios manifestantes con su automóvil. De acuerdo con la policía, al menos 6 personas resultaron heridas pero afortunadamente ninguna de gravedad.

Los primeros reportes no especifican si la mujer tenía intenciones de atropellar a estas personas o si perdió el control de su vehículo, pero fue detenida en el lugar por la policía.

A car has ploughed into a BLM protest in Manhattan, New York pic.twitter.com/NMe8OkoXg0

Por medio de su cuenta de Twitter, la policía de Nueva York, en Estados Unidos, informó que una colisión de vehículos involucró a varios peatones arrollados, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para evitar el área.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK

Usuarios de redes sociales y cuentas que informan sobre las manifestaciones y protestas en la ciudad refieren que el automóvil golpeó a manifestaban que marchaban en solidaridad a los detenidos por ICE que están en huelga de hambre en una cárcel del condado de Bergen.

Resulta que los 6 manifestantes heridos fueron trasladados a varios hospitales de la zona y uno de ellos resultó herido de gravedad sin que al momento sepamos más de su estado de salud.

A car drove through a crowd at 3rd Ave. and E. 39th St., hitting four protesters marching in solidarity with ICE detainees on hunger strike at Bergen County Jail.

Police arrested two protesters who chased after the car, according to this livestream: https://t.co/XwWel7ArFg

— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) December 11, 2020