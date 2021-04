Foto ilustrativa: Cuartoscuro Mujer que dio nota de auxilio mientras era vacunada se desiste de denunciar April 7th, 5:29am April 7th, 5:30am Sopibecario Noticias

Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 han dejado varias historias, unas buenas, otras no tanto… una de las segundas, fue la de la mujer que, mientras recibía la inmunización, entregó una nota de auxilio en la que acusaba que era victima de maltrato. Pero bueno, al parecer todo fue una falsa alarma y así fue como acabó el asunto.

De acuerdo con Proceso, la adulta mayor que pidió ayuda mientras era vacunada en la campaña que se armó en Iztapalapa, desistió de denunciar a sus agresores. Según los reportes, la mujer en la nota de auxilio que entregó al personal de vacunación acusó que su hija y la pareja de ésta la maltrataban. Sin embargo, al ser llevada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya no quiso continuar con la denuncia.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

No obstante lo anterior, las autoridades no dejarán el asunto así tan fácil, por lo que continuarán las investigaciones del expediente que ya tienen abierto.

El Universal tuvo acceso a la nota de auxilio que la mujer de 85 años entregó al personal de vacunación. En ella, aseguraba estar secuestrada por su hija y yerno. “Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa (…) les pido que me saque de aquí, por favor”, indica la nota firmada por la mujer identificada como Carolampia.

Según se informó en su momento, al leer el contenido de la nota de auxilio, el enfermero que aplicaba la vacuna dio aviso al personal de seguridad y jurídico que se encontraba en el centro de vacunación. De ahí se habló a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y estos procedieron a resguardar a la mujer…. y a detener a la pareja.

Foto: Cuartoscuro

Una vez frente a las autoridades, doña Carolampia aclaró que sus familiares la trataban bien. De hecho, la cuidaban, ya que ella sufrió una caída en enero del año pasado, por lo cual se fue a vivir con ellos; el único detalle, entonces, es que no la dejaban salir como acostumbraba.

Para checar la versión de la adulta mayor, las autoridades pidieron grabaciones de cámaras de videovigilancia de las inmediaciones del domicilio de la hija y, efectivamente, no hallaron evidencia del supuesto maltrato. Además, los exámenes médicos realizados a la señora no evidenciaron lesiones o huellas de abuso físico.

¿Y qué pasará con la mujer que entregó la nota de auxilio?

Bueno, como antes de su caída doña Carolampia vivía en Naucalpan, Estado de México, parece que regresará a su antiguo domicilio. De hecho, fue algo que la mujer pidió. Así se hará y quedará bajo cuidados de otra de sus hijas.