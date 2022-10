Vaya momento el que se vivió la tarde de este sábado 22 de octubre en las instalaciones del Metrobús. Dos mujeres, al parecer en estado de ebriedad, se agarraron chido con una pareja de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX y todo quedó grabado en video.

Y claro, así como son las redes sociales hoy en día, el video no tardo nadita en viralizarse y dar mucho material para echarse una buena plática. Hablamos de poco más de 2 minutos de golpes, cachetadas, insultos, acusaciones y de todo.

Esto fue lo que pasó en el Metrobús de CDMX

Lo sabemos, eso último casi no se da acá en México, ¿vea? (sarcasm alert), así que lo dicho, el video no tardó en hacer ruido en redes sociales. Pero por si todavía no te lo has topado al navegar por Twitter, Facebook o TikTok, acá lo traemos.

Por ahora se desconoce el motivo por el que la policía decidió intervenir y sacar a las mujeres del Metrobús, pero la neta no se necesita ser un genio para entederlo al notar que efectivamente parecen traer unos tragos de más. O quién sabe, a lo mejor simplemente son de esas personas violentas que uno se encuentra a diario en la capital mexicana.

El chiste es que no es difícil imaginar que seguro iban causando problemas al interior del vagón. Por ello los elementos de la SSC intentaron bajarlas, a lo cual se negaron rotundamente, al grado de ponerse a lanzar golpes y cachetadas tanto a la mujer como al hombre policía que llegaron a la escena.

“Cálmese señora, ni siquiera le estoy pegando”, se le escuchar decir al policía, quien se contuvo bastante pese a las agresiones de ambas mujeres. Pero llegó un momento cuando de plano dijo “¡Ya estuvo!” y jaló a una hasta la banca fuera del Metrobús para lograr contenerla.

Acá el (lamentable) video

Ahí empezaron una serie de amenazas: que si te arresto, pero te vienes conmigo, pero no sé qué más… el punto es que cuando llegan más policías, otros usuarios aclaran que las mujeres eran quienes andaban armando la bronca. “¡Vienen tomadas!”, “¡Pinch# vieja loca!” y “¿Para qué chupas?”, son algunas de las frases que se escuchan al final del video.

Eso de vivir en Suiza sigue siendo fácilmente superable gracias al transporte público de la CDMX. pic.twitter.com/9b2LPx0O6y — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) October 23, 2022

Imagínate vivir en Suiza y perderte de estas escenas típicas del Metrobús y del transporte capitalino en general.