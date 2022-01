Un momento… ¿Quién puede poner multas de tránsito en Edomex?

Aprovechando que inicia el 2022, no está de más recordar qué onda con las multas de tránsito en el Estado de México. ¿Quién puede multar a los automovilistas? ¿Cuáles son los motivos para que un auto sea llevado al corralón?

Lo primero que hay que saber es que las mujeres policías —de Tránsito— son las encargadas de poner las multas en el Estado de México. Así que ojo por aquí.

¿Quién puede poner multas de tránsito en el Estado de México?

Esta regla ya lleva un buen tiempo por aquellos lares. Desde 2012 cuando cambiaron el Código Administrativo del Estado de México.

Aquella vez, el Congreso mexiquense optó por darle el poder a las mujeres policías de Tránsito del Estado de México para levantar multas.

Ellas y sólo ellas, así como las pertenecientes a al menos 20 municipios, pueden levantar las infracciones —nada de que llega un poli y te sorprende. Aquí la lista de los municipios habilitados para levantar infracciones, además de la Policía Estatal:

Amecameca

Atizapán

Chimalhuacán

Chalco

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán México

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

Ixtlahuaca

Lerma

Metepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Otzolotepec

San Mateo Atenco

Tecámac

Temoaya

Tepotzotlán

Texcoco

Tianguistenco

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Valle de Chalco

Zumpango

Y Zinacantepec

¿Cómo distinguir a las policías de tránsito?

Por cualquier cosa, las policías de tránsito se distinguen por llevar un uniforme de color negro y naranja —igual sus vehículos van de ese color.

Las multas se expiden mediante una terminal electrónica y no hay de otra, cualquier otro funcionario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México —que no forme parte del equipo de mujeres policías de Tránsito—, NO puede aplicarlas.

En caso de que haya un intento o te pase a ti, puedes presentar una denuncia administrativa —en el Órgano de Control Interno— o penal en el MP, en el área de Delito de Abuso de Autoridad o hacer una predenuncia por AQUÍ.

Las reglas

¿Y el corralón? ¿Cuándo aplica? En teoría un vehículo debe ser llevado al corralón en caso de no tener placas, cuando estas no coinciden con los números y letras de de la calcomanía o las tarjetas de circulación, cuando el conductor esté relacionado con un accidente vehicular por consumo de alcohol o droga o si se trata de un accidente grave.

Y pues el uso de la grúa no es de a fuerza, si se dan las condiciones, el conductor o la conductora pueden llevar el auto al corralón.

Además, en caso de que el auto tenga placas de otro estado, no esté verificado o no le toca circular, la oficial de tránsito está en su derecho de retener los documentos del automovilista.