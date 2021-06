“Salgan del país”: Buscan a una mujer racista que lanzó pimienta a familia afroamericana en pizzería de NY

Es muy triste decirlo, pero es una realidad. Vivir en Estados Unidos sin ser o parecer estadounidense, puede ser todo un riesgo… incluso en sitios familiares como las pizzerías. Lo decimos por el caso que se dio esta semana precisamente en una pizzería de Nueva York (ciudad donde recientemente levantaron las restricciones contra COVID-19) en el que una mujer racista atacó a una familia afroamericana.

Este caso se dio a conocer ya que la propia policía de Nueva York compartió la información de lo sucedido porque ya la andan buscando. De hecho, hasta andan ofreciendo una jugosa recompensa por esta finísima señora.

Todo sucedió el pasado viernes 11 de junio, día en que una mujer afroamericana fue a la pizzería Not Ray’s Pizza, ubicada en Brooklyn, en compañía de sus hijas; las pequeñas tienen sólo cuatro años y cinco meses de edad.

El problema es que no llevaban mucho tiempo al interior del lugar, cuando la mujer racista comenzó a insultarlas por su color de piel, especialmente dirigiendo sus insultos hacia las menores. “Salgas del país”, les gritó en repetidas ocasiones.

Y todavía faltaba lo peor. De acuerdo con el portal Vive USA, la víctima de esta agresión racista contó que la mujer tomó un frasco de pimienta negra y comenzó a lanzarles el polvo en la cara… y sí, eso incluye el rostro de la pequeña bebé de sólo cinco meses de edad (¡¡HDLCH!!).

La mujer afroamericana relató que ni siquiera habían hecho contacto visual con la señora antes de su ataque. Dijo que de pronto empezaron a escucharla y, de la nada, comenzó a arrojarles la pimienta negra.

Luego de eso pretendía salir del lugar como si nada hubiera pasado, pero otro cliente de la pizzería la grabó y gracias a ello las autoridades de NY cuentan con su imagen para dar con ella.

WANTED for AGG HARASSMENT: On 6/11/21 @ 5:21PM inside Not Ray’s Pizza located @ 694 Fulton St the unidentified female grabbed a shaker of black pepper shook pepper @ the victim while making anti-Black/anti-immigrant statements. Any info call us @ 800-577-TIPS Reward up to $3500. pic.twitter.com/9VSGAiFbk4

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 16, 2021