Y en China: Sancionan a más de 20 funcionarios por no controlar brote de COVID

El gobierno de China se puso severo y sancionó a 26 funcionarios por no controlar el brote de COVID-19 que tiene a 13 millones de personas en cuarentena —previo también a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que arrancarán en febrero de 2022.

La ciudad en cuestión es Xi’an, donde los y las habitantes tienen que cumplir con las estrictas restricciones que el gobierno ha impuesto para detener los contagios de COVID-19.

Las restricciones van desde la suspensión de los vuelos, la reducción de la flota de trenes y camiones del transporte público, el cierre de escuelas y el confinamiento casi total de la gente en sus hogares.

Gobierno de China sanciona a 26 funcionarios por no controlar brote de COVID-19

Según esto, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria sancionó a 26 funcionarios por no controlar el brote de COVID-19 en Xi’an.

Esta comisión los acusó de no ponerse las pilas en la prevención y control, pues aseguró que los funcionarios del Partido Comunista no se aplicaron en la búsqueda de casos COVID —mediante las pruebas que ya conocemos. O sea, no realizaron las pruebas suficientes para detectar los casos.

También fueron acusados por no coordinarse en la búsqueda de los contactos de los casos que dieron positivo a COVID.

Por relajarse en estas medidas, el gobierno de China se las aplicó y ahora por allá están en una actitud de “cero COVID”, entre otras cosas porque ya han encontrado casos que salieron de la ciudad de Xi’an y que llegaron a otras cinco ciudades —Pekín entre ellas.

Hasta el momento, de acuerdo con la Deutsche Welle, Xi’an ha registrado 250 casos de COVID-19 en los últimos días y con esta ciudad se abre un nuevo capítulo de la pandemia allá en China, país que ha intentado tener bajo control los contagios vía la variante Delta y ahora, está ante Ómicron, como todo el mundo.

Por cierto, el gobierno de China ha estado revisando con lupa estas situaciones porque vienen los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Pekín.