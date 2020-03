Dan 12 semanas de prisión a una mujer por toserle en la cara a un policía

A muchos parece no quedarles claro que el coronavirus no es un tema cualquiera para los gobiernos de distintos países, especialmente los europeos. Una mujer del Reno Unido pasará 12 semanas en prisión precisamente por menospreciar la importancia que sus autoridades le dan al tema. La mujer no tuvo una mejor idea que toserle en la cara a un policía luego de afirmar que estaba infectada con el COVID-19.

Y es que una cosa es hacer memes y bromas sobre el coronavirus (como bien se nos da en México), y otra muy distinta es jugar con la posibilidad de contagiar intencionalmente a otra persona, especialmente cuando se trata de un elemento de seguridad en un país donde las leyes se hacen respetar.

“Cualquier abuso y comportamiento amenazante hacia los servicios de emergencia es inaceptable en cualquier momento. Sin embargo, este episodio refleja la seriedad de las amenazas y los actos intimidatorios para hacer que otros teman contraer coronavirus”, afirmó el superintendente de la policía británica, Dave Marshall.

Según informaron medios locales e internacionales, los policías se acercaron a la mujer luego de que ésta atacara con patadas un automóvil estacionado frente a una estación de tren en Norwich. Posteriormente se resistió a ser integorrada por los oficiales y fue en ese momento cuando decidió toserle en la cara a uno de los policías.

Una vez detenida, la mujer admitió que había causado daños al vehículo, sin embargo, aseguro que se encontraba en estado de ebriedad cuando sucedieron los hechos. No se confirma si realmente era portadora de COVID-19, pero como haya sido, sus acciones fueron suficientes para darle la mencionada sentencia de 12 semanas en prisión.

“Esto debería verse como una advertencia clara de que habrá graves consecuencias para cualquiera que se comporte de una manera tan amenazante con los demás durante esta pandemia“, dijo Marshall al diario británico The Guardian.