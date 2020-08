“No tiene principios”: Revelan grabaciones donde Donald Trump es criticado… ¡Por su hermana!

Donald Trump ha sido tal vez el hombre más polémico de la política en todo el mundo en los últimos años, tanto por ser el presidente de los Estados Unidos —con todo lo que eso implica—, como también por su peculiar forma de ser de la que muchos desconfían. Caray, ni su familia parece tener en un pedestal a este hombre, y para muestra surgieron unas grabaciones donde su hermana, Maryanne Trump, no se expresa muy bien de él que digamos.

Así, estuvo el asunto: The Washington Post reveló este fin de semana una conversación grabada en secreto por Mary L. Trump, sobrina de Donald Trump. En ella se escucha a la hermana del mandatario estadounidense expresar que éste no tiene principios, que es cruel y mentiroso; básicamente que mejor no hay que confiar en él.

Diferencias entre los hermanos Trump por el tema de la inmigración

De acuerdo al medio citado, las palabras de Maryanne Trump se dieron luego de que el presidente sugirió la idea de trasladarla a la frontera, pues ella se desempeñaba como juez federal, para atender los asuntos de los migrantes. La hermana de Trump había mostrado previamente su desacuerdo por la forma en que los migrantes son tratados en la frontera estadounidense y cómo los niños son separados de sus familias.

“No tiene principios. Ninguno, ninguno. Y su base, me refiero a… Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No harías esto”, señala Maryanne. “¡Lo que están haciendo con los niños en la frontera! ¿Acaso no ha leído mis opiniones sobre los inmigrantes?”.

“No puedes confiar en él”: Maryanne Trump sobre su hermano

Pero Maryanne Trump no sólo habló sobre la situación de los migrantes y las políticas de su hermano, como no tenía idea de que la andaban grabando, también hizo comentarios más personales acerca de su peculiar manera de gobernar: “Sus malditos tuits, y sus mentiras ¡Oh Dios mío! Estoy hablando con demasiada libertad, pero tú sabes, el cambio de historias, su falta de preparación, las mentiras”.

Más adelante, y en medio de una serie de preguntas y respuestas entre Maryanne y Mary, la hermana de Donald Trump le expresa a su sobrina que no puede confiar en él, y que lo único que ha logrado pos su cuenta es tener cinco quiebras en sus diferentes empresas (un insulto que debe ser muy común entre millonarios jajaja).

Mary L. Trump, psicóloga, empresaria y escritora, es la única familiar del presidente que ha expresado públicamente sus diferencias con él. De hecho ya hasta escribió un libro titulado “Siempre demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, publicado este 2020. Parece que está demás preguntarle a la familia Trump si anda todo bien en casa, ¿no?