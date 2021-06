De Bezos a Musk: Los archivos ‘secretos’ de ProPublica que revelan la evasión de impuestos de millonarios

En medio de la pandemia de COVID-19, en Estados Unidos se puso sobre la mesa una iniciativa para la creación del impuesto sobre la riqueza de los millonarios o que las autoridades les cobren más lana. En este contexto, este 8 de junio ProPublica reveló cómo algunos multimillonarios ni siquiera pagan sus impuestos, recurren a la evasión en en el gabacho, mientras forjan sus fortunas.

De acuerdo con la agencia de periodismo independiente, esta info derrumba la idea de que el sistema fiscal de Estados Unidos funciona, es eficiente y aplica para todas y todos, ya que los archivos secretos —a los que ProPublica tuvo acceso— del IRS (el impuesto sobre la renta gabacho) muestran cómo los multimillonarios se escapan de pagar los impuestos aún y cuando, obvio, tienen el dinero suficiente para hacerlo.

BREAKING: This morning @propublica has what I consider the most important story we have ever published.

It concerns a trove of secret IRS files we were given on the tax returns of the nation’s richest people. The findings are extraordinary.https://t.co/8aS94eaMj4

— Richard Tofel (@dicktofel) June 8, 2021