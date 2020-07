Trump ordena despliegue de agentes federales en ciudades “más violentas” de EU

Curiosamente, algunas de las ciudades en las que Donald Trump echará la carrocería son en las que recientemente se han registrado manifestaciones en contra del racismo y la discriminación… pura coincidencia.

Ayer, miércoles 22 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reforzará la seguridad de aquellas ciudades en las que la “violencia criminal” ha reportado un aumento.

“Hoy anunció un aumento de la policía federal en las comunidades estadounidenses plagadas de crímenes violentos”, dijo Trump, refiriéndose al envío de federales a ciudades como Chicago y Albuquerque.

Medios locales resaltan que el mensaje de Trump, quien aspira a la reelección presidencial bajo el lema “Ley y Orden”, fue alarmista… o bueno, depende cómo sean tomados señalamientos como “lugares fuera de control”, desarrollo de “movimientos radicales” y “atroces crímenes violentos”… todos refiriéndose a lo que sucede en ciudades con gobiernos demócratas.

“El derramamiento de sangre debe terminar”, señaló Trump al informarles a los habitantes de las ciudades en que se desplegarán los agentes federales que “la ayuda ya va en camino”.

President @realDonaldTrump on Operation Legend: We will soon send federal law enforcement to other cities that need help stopping violent crime pic.twitter.com/lFGwikUwo7

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 22, 2020