Porque 2020: Alerta al norte de California por aparición de un ‘tornado de fuego’

Uno de los primeros golpes que el 2020 nos dio fueron los devastadores incendios en Australia. Y como la peor película de ficción que puedas imaginarte, la tragedia no para y ahora es Estados Unidos el país que está lidiando con incendios, tanto que incluso se difundieron imágenes de un ‘tornado de fuego’ que apareció en California.

De acuerdo con información de CNN, actualmente Estados Unidos se está enfrentando a incendios forestales en tres diferentes estados, los cuales ya arrasaron con al menos 36 mil hectáreas. California, Oregon y Colorado son los tres estados afectados y se registran seis incendios en estas tres diferentes entidades.

Pero como dijimos antes, además de lo terrible que es enfrentar incendios a tales magnitudes, al norte de California se disparó una alerta este fin de semana por la aparición de un tornado de fuego. Hablamos de un fenómeno que, según la BBC, consiste en un vórtice de aire, ceniza y fuego que se forma cuando el aire caliente de un incendio se eleva y comienza a girar.

Tornado warning issued on the #LoyaltonFire near Roberts Canyon. Heed all orders by emergency managers and responding personnel. Stay away from the fire area!

