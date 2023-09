Lo que necesitas saber: En varias partes de Guerrero sí habrá festejos patrios... pero también un operativo de Seguridad en el que hasta se instalarán filtros para el ingreso a ciudades como Iguala, Chilpancingo y Acapulco

Hasta ahora son dos los municipios de Guerrero en los que se ha anunciado oficialmente que no habrá “grito”… pero quién sabe con qué confianza se puedan desarrollar las fiestas patrias en el resto de la entidad, con la ola de violencia que ha marcado este año.

Foto: Twitter

Hasta ahora, dos municipios de Guerrero han suspendido los festejos

Juan R. Escobedo y Leonardo Bravo son los dos municipios de Guerrero en los que se ha dicho que no habrá fiestas patrias este año. Al menos no de manera pública. Así que si la gente de estas demarcaciones quiere gritar “¡Viva México!”, tendrá que ser desde la sala de su casa, porque de lo demás no habrá.

En el caso del municipio de Leonardo Bravo, se difundió un comunicado en el que se avisa a la población que, tanto el festejo del aniversario de la Independencia de México, como el desfile para conmemorar el natalicio del personaje que le da nombre al municipio… todo queda cancelado. “Con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de la población”, justifica la administración”.

Foto:@rodolman69

Sin decir a qué riesgo se expondría la gente, el ayuntamiento del municipio de Leonardo Bravo explica que, en estos momentos, realizar actos públicos y masivos (sobre todo en horario nocturno) expone la integridad de la gente y, como está la situación, “constituiría un acto de irresponsabilidad”.

Por su parte, en Juan R. Escobedo –el otro de los dos municipios de Guerrero donde no habrá “grito”– se es más específico: la cancelación de las fiestas patrias se decidió luego de los hechos violentos sucedidos el pasado 5 de septiembre, donde cuatro personas resultaron muertas y dos con heridas.

Violencia en Guerrero / FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Se montará operativo de Seguridad en varios municipios de Guerrero

DE acuerdo con el comunicado del municipio de Juan R. Escobedo, los festejos patrios fueron “reprogramados” como un acto de solidaridad con los familiares de las víctimas… pero más bien se ve que serán cancelados.

Aunque por ahora sólo se han cancelado las fiestas patrias en dos municipios de Guerrero por causa de la violencia, el resto de la entidad no está muy bien que digamos en ese rubro. Por ello, de acuerdo con Animal Político, el gobierno del Estado ya montó un operativo de Seguridad especial… con Chilpancingo, Iguala y Acapulco como alcaldías en las que se pondrá mayor atención. No vaya a ser la de malas…

