“La 4ta Transformación no se ve”: Muñoz Ledo critica gestión de AMLO tras dos años de sexenio

Porfirio Muñoz Ledo no quedó nada contento tras el proceso interno en el que perdió la presidencia de Morena frente a Mario Delgado y ya no sabe de qué otra forma demostrarlo. Bueno, esta vez hasta se fue contra el patrón máximo del partido, pues le lanzó fuertes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que a menos de un mes de crear el “MODEM”, y no, no nos referimos al aparatito que tenemos en casa para tener internet, sino al “Movimiento Democrático de Morena” —un frente interno para intentar obstruir confrontar toda decisión que tome Mario Delgado—, Muñoz Ledo básicamente dijo ahora que en el Gobierno Federal no ha cambiado nada pese a los dos años que ya lleva AMLO en la presidencia.

“La Cuarta Transformación no se ve”

El diputado Federal dio una entrevista a Proceso, publicada este sábado, y en ésta declaró que aunque hay mucha gente que sigue creyendo en la famosa ‘Cuarta Transformación’, ésta nomás no da señales de existir a pesar de que ya pasó un tercio del mandato de López Obrador… y pues ya va siendo hora de notar algún cambio.

“…la gente de abajo –que tiene muy buena voluntad y mucha fe– sigue creyendo en la Cuarta Transformación, pero ésta simplemente no se ve“, señaló Muñoz Ledo al hablar sobre la administración de AMLO y su promesa de ponerle “fin al neoliberalismo”.

En el partido y en la bancada de Morena se hace lo que AMLO ordena: Muñoz Ledo

Y por si lo anterior no fuera suficiente como para entender que lo de Muñoz Ledo parece ser un espaldarazo definitivo a Morena, el Diputado también se quejó de que en el partido existe una clara “arbitrariedad” en la aplicación de políticas públicas. Y peor aún, calificó a la bancada de Morena en San Lázaro como un “eco servil del Ejecutivo”. (¿Cómo? ¿Los morenistas hacen sólo lo que AMLO manda? Caray, no nos habíamos dado cuenta…)

“Dicen los estatutos del partido, en sus principios, que no debe haber pensamiento único, que se vale la disidencia si hay un objetivo común. Entonces, si no hay pensamiento único, tampoco debe de haber orden único”, dijo respecto a que parece que el único que piensa en Morena es su viejo amigo Andrés Manuel.

Dice que “amputar” los fideicomisos fue un error

Quizá la prueba más grande de que Muñoz Ledo es ya uno de los principales críticos de la 4T pese a pertenecer a Morena, es que incluso se le fue encima a la desaparición de los fideicomisos. Dijo lamentar que esa decisión se haya tomado a “rajatabla” (tal como denunciaron los detractores de esta decisión gubernamental), además de acusar que se impulsó una “imposición de un presupuesto recesivo”.

“Los problemas que tiene el país exigen la primacía de la razón no de la arbitrariedad, porque si no, no vamos a salir. La primacía de la razón significa que si tú reacomodas el gasto público tiene que ser por una reforma cuidadosa. Para reformar al Estado tú no amputas esto… dices todos los fideicomisos fuera, todos, no, analizas, adelgazas, no amputas”, indicó Muñoz Ledo.

En fin, como que los problemas internos de Morena comienzan a volverse cada vez más y más graves, y a unos meses de las elecciones de 2021, como que no conviene…