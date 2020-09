Muñoz Ledo advierte que Ebrard desplazaría a AMLO, si Delgado gana dirigencia de Morena

Como están las cosas en la Presidencia (y tomando en cuenta que todo mundo podrá votar para elegir al nuevo dirigente de Morena)… pues hasta parece que Muñoz Ledo está haciendo campaña a favor de Mario Delgado.

Pues nomás imagínense, ¿cuántos no votarían a favor de restarle poder a AMLO e, incluso, como lo dice don Porfis, reducir el mandato del tabasqueño a sólo tres añitos? Suena raro, pero eso fue lo que el legendario Porfirio Muñoz Ledo advirtió que pasará si Mario Delgado gana la dirigencia nacional de Morena.

Durante una reunión virtual con militantes de Puebla y Morelos, el diputado y aspirante a líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que, si Delgado le gana la elección interna, Marcelo Ebrard se convertiría en el presidente “de facto”, ya que desplazaría a AMLO del poder. Entre el canciller y Delgado acortarían el mandato del Ejecutivo, advirtió Muñoz Ledo.

“¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser presidente Marcelo, pues ya va ‘a estar pelas’, políticamente, el presidente, me entienden, le van a hacer un sexenio corto, de tres años”.

Muñoz Ledo aseguró que Delgado y Ebrard cuentan con muuuucho capital y, pese a ello, van por más. Para conseguirlo, aseguró el diputado, Mario Delgado ya ha prometido a sus compañeros de bancada su reelección…. Lo cual –según Muñoz Ledo– podría tomarse como la fundación de una nueva “mafia del poder”.

Luego de echar varias advertencias, Muñoz Ledo prometió que con él las cosas serían muy diferentes: para empezar, ayudaría a AMLO a tener un mandato como se debe (de seis años) y, además, haría lo posible para que Morena siga siendo la principal fuerza política en México… lo cual le significaría continuar gobernando.

“Yo quiero un sexenio largo y quiero que el partido dure muchos años, la 4T no es un sexenio, la 4T es un programa transexenal, yo le calculo, para que realmente profundice, tres sexenios, cuando menos. Yo no quiero que Morena desaparezca y para eso tenemos que organizarnos, a ellos no les importa Morena“.

Muñoz Ledo en contra de la elección de dirigente vía encuesta

De acuerdo con Reforma, mientras echaba la reunión virtual con los militantes de Morena, Muñoz Ledo se dio tiempo para atender entrevistas radiofónicas. En una de ellas, le preguntaron su opinión sobre el método que el INE determinó que será utilizado para elegir al próximo dirigente de Morena…

Y bueno, aunque participa en ella, el diputado descalificó la elección vía encuesta, ya que –según el aspirante– es favorecedora a quien más dinero ocupa en su campaña. Claramente refiriéndose a Mario Delgado, quien ha viajado por todo el país para reunirse con militantes… mientras que él todo lo ha hecho en moodo home office.

Ni botarga tiene…