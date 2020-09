Va Muñoz Ledo por dirigencia de Morena con Citlalli Hernández como secretaria general

Desde el viernes se dijo, pero ayer quedó confirmado: el legislador Porfirio Muñoz Ledo buscará la peleada dirigencia nacional de Morena… y hasta ya tiene armada su fórmula, ya que también confirmó que la senadora Citlalli Hernández sería su secretaria general.

Por medio de su cuenta Twitter el diputado Muñoz Ledo oficializó su intención de convertirse en el nuevo líder nacional de Morena. Según el legislador, la idea no fue suya, sino de un grupo de militantes del partido… y bueno, a él no le pareció tan mala la propuesta. “Ofrecí trabajar por una candidatura de unidad, honestidad y lealtad a la 4T”.

¿Un grupo de militantes? Más bien la crema y nata de Morena. De acuerdo con Proceso, Muñoz Ledo ratificó su intención de presidir el partido en una “asamblea informativa” en la que estuvieron presentes el actual dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján.

En la “asamblea informativa”, Muñoz Ledo recibió el espaldarazo de Héctor Díaz Polanco, Martí Batres y Pedro Salmerón… quien señaló que dos de los aspirantes a la dirigencia de Morena no cumplen con los requisitos necesarios. Estos serían Mario Delgado y Gibrán Ramírez.

¿Favoritismo a Muñoz Ledo?

Hace unos días, el analista político Gibrán Ramírez Reyes anunció que también buscará la dirigencia nacional de Morena. Aunque no dijo ir junto con Attolini, al día siguiente éste dio a conocer su renuncia al cargo que por 11 meses ocupó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para ir por la Secretaría General del partido.

Y bueno, si de por sí ya estaba turbia la elección del nuevo dirigente de Morena, la aparición de Muñoz Ledo no ayuda mucho. Según reporta Proceso, la mencionada “sesión informativa” del partido es vista por algunos militantes del partido como una clara disposición del aparato del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para que esta candidatura sea promovida entre la militancia.

“Esto no es imparcialidad, es todo lo contrario. El órgano jurisdiccional de Morena debe limitarse a impartir justicia, no a hacer política partidista”, acusó el diputado de Morena por Guanajuato, Ernesto Prieto… sobre todo porque en la “asamblea informativa” no se invitó a Gibrán Ramírez.