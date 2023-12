Lo que necesitas saber: Este 31 de diciembre murió la primera actriz Ana Ofelia Murguía a los 90 años de edad. Así lo confirmó el INBAL.

Vaya triste noticia para cerrar el año. Y es que este domingo 31 de diciembre se dio a conocer la muerte de la primera actriz Ana Ofelia Murguía, a los 90 años de edad. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza lamentamos el sensible deceso de la primera actriz Ana Ofelia Murguía, quien formaba parte del elenco estable de la @CNTeatromx del INBAL y cuya trayectoria artística fue vital para las artes escénicas de México”, escribió el INBAL en su perfil de X.

El INBAL dio a conocer la muerte de Ana Ofelia Murguía. Foto: X

Ana Ofelia Murguía murió a la edad de 90 años

“Enviamos condolencias y abrazamos con cariño a su familia y amigos”, puntualizó el instituto que no dio más detalles sobre el fallecimiento de Ana Ofelia Murguía, actriz conocida por su extenso trabajo en el cine, teatro y la televisión.

Ana Ofelia Murguía nació en la Ciudad de México y apenas el 8 de diciembre de este año había cumplido sus 90 años (nació en 1933). La actriz egresó de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL y durante su carrera participó en más de 70 obras de arte.

Las actrices Ana Ofelia Murguía, Martha Verduzco y Martha Aurar se presentarán en el Teatro de la Ciudad de México en la obra teatral Éramos 3 Hermanas bajo la dirección del español José Sanchis Sinisterra. FOTO: CARLOS ALVAR /CUARTOSCURO.COM

La actriz le dio voz a Mamá Coco en la película de Pixar

Murguía participó en películas como ‘Los motivos de Luz’, ‘La reina de la noche’ y ‘Escrito en el cuerpo de la noche’ que le dieron premios como el Ariel y la Diosa de plata. Por otro lado, en televisión la vimos en la serie de José José producida por Telemundo, así como ‘La Hija del Jardinero’, ‘La tormenta’ y más.

Uno de los últimos trabajos destacables en la carrera de Ana Ofelia Murguía fue darle voz a Mamá Coco, la bisabuelita de Miguel Rivera en la película de Pixar, ‘Coco’, en su versión en inglés (para la versión en español la encargada fue Elena Poniatowska).

Mamá Coco. Foto: Pixar

Este 2023 reconocieron a Ana Ofelia Murguía por su trayectoria en cine y teatro

Apenas en abril la actriz fue condecorada con la Medalla Cátedra Ingmar Bergman 2022, un premio que da la UNAM, a través de la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, a quienes marcaron una huella importante en el mundo del cine y las artes escénicas de nuestro país.

“Esta carrera ha sido mi vida, la pasión de mi vida; me ha encantado, soy feliz. Me siento una mujer muy afortunada porque nunca he padecido realmente como tantísima gente sufre”, dijo la actriz en su discurso de agradecimiento hace unos meses.

La actriz Ana Ofelia Murguía durante la ceremonia de entrega del la Medalla Cátedra Ingmar Bergman en el auditorio del MUAC. Foto: Cuartoscuro

“No me parece una carrera difícil, no es que no lo sea; creo que cualquier trabajo requiere de mucha atención y uno necesita hacerlo lo mejor que pueda”, aseguró la actriz al hablar de cómo la pasión por lo que hacía siempre fue su motor para seguir adelante a pesar de todo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de la actriz Ana Ofelia Murguía, sin embargo, su partida no deja de ser triste. Sobre todo por darse en este día del año.

Ana Ofelia Murguía tenía 90 años de edad. Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar