¿Primer mundo? Museo Orsay de París no deja entrar a mujer por su escote

Una mujer acusó por medio de una carta, publicada en redes sociales, al Museo Orsay de París, Francia, de no dejarla pasar por llevar una prenda con escote.

¿Cuál es la acusación de la mujer al museo francés?

En el texto que se comenzó a viralizar, la mujer identificada como Janne, mostró su molestia e indignación por lo que le sucedió en este centro cultural parisino; adjuntando, además, una fotografía en la que muestra el vestido que llevaba puesto ese día y por el cual no la dejaron entrar.

Sí, en la carta que dirigió al Museo Orsay, se puede leer: “No me dejaban entrar, pero nadie me decía por qué, me miraban el escote y ese es todo el gesto que hacían”.

Posteriormente, Janne señala que el personal de seguridad del recinto le solicitó que se colocara una chaqueta que cargaba para que se cubriera el escote de su vestido, a lo que se negó totalmente y mostró su molestia por la petición.

Ante esto, les dijo: “No quiero ponerme la chaqueta porque me siento obligada, me siento avergonzada, siento que todos me miran los pechos, soy sólo mis pechos, soy sólo una mujer sexualizada”. Ella finalmente aceptó colocarse la chaqueta porque le dijeron que eran las normas, pero luego dirigió su carta al museo por medio de Twitter.

Lettre ouverte @MuseeOrsay Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

Museo Orsay pide disculpas a Janne

Este miércoles, 9 de septiembre, el museo le pidió una disculpa pública a través de Twitter, señalando lo siguiente: “Lamentamos profundamente este incidente y pedimos excusas a la afectada”.

Por esta situación, también usuarias y usuarios han mostrado su apoyo a Janne, con diferentes mensajes e incluso fotografías de pinturas que resguarda el recinto y donde se presentan mujeres desnudas; por ejemplo “El desayuno en la hierba”, de Manet.

Nous avons pris connaissance d’un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d’Orsay. Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons. pic.twitter.com/wLO6aJpiUN — Musée d’Orsay (@MuseeOrsay) September 9, 2020

*Con información de EFE