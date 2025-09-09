Lo que necesitas saber: Podría ser esto para largo: los del sindicato quieren algo que, por normatividad vigente, no se puede: entrega de dinero en lugar de ropa de trabajo (ellos quieren comprar por fuerita).

Si estaba entre sus planes lanzarse a algún recinto a decir “joder, esto es arte”… chéquenle bien, porque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informa que varios de sus museos permanecerán cerrados.

“Largas filas para entrar al MUNAL”. Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

¿Cuáles museos están cerrados?

En su comunicado, el INBAL metió varias palabras, pero no fue para enlistar los museos que estarán cerrados hasta nuevo aviso. Pero son varios. Según reportan medios, en primera, el Palacio de Bellas Artes.

Además, se menciona al Museo Nacional de Arte (Munal), el Centro Cultural del Bosque, el Museo de Arte Moderno, el Laboratorio Arte Alameda, además de recintos como el Museo Casa Estadio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Foto: Erick Dimas // Palacio de Bellas Artes.

¿Cuál es el problema con las secciones sindicales del INBAL

De acuerdo con el comunicado del INBAL, el cierre de museos es por broncas con las secciones sindicales. Uno de los problemas es que los sindicalizados quieren que, mejor, se les dé la opción de comprar por fuera la ropa que utilizan para su trabajo.

Según el INBAL, dicha ropa se les entrega en forma física… pero ellos prefieren que mejor se les deposite en tarjetas electrónicas y ya ellos la comprarán por su cuenta.

Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

¿Y se puede cumplir esa petición? Claro que no. “El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”.

Puessssss en lo que arregla esta bronca con el sindicato, los museos del INBAL permanecerán cerrados. “El Instituto lamenta profundamente las afectaciones que esta situación pueda ocasionar a las y los visitantes y públicos de los recintos culturales”.