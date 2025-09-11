Lo que necesitas saber: Los del sindicato quieren algo que, por normatividad vigente, no se puede: entrega de dinero en lugar de ropa de trabajo (ellos quieren comprar por fuerita).

Ahora sí, después de un par de días, ya se puede ir de nuevo los museos del INBAL a decir “joder, esto es arte”… luego de negociaciones, los del sindicato cedieron un poquito y darán chance de regresar a las actividades.

“Largas filas para entrar al MUNAL”. Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

“Se han alcanzado acuerdos”, asegura el INBAL

Por medio de un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que los museos de su red reabrirán. “Se han alcanzado acuerdos que permiten avanzar de manera positiva en la solución del paro de labores”.

Lo anterior quiere decir que no se ha resuelto del todo la problemática que llevo a los trabajadores sindicalizados a cerrar temporalmente los museos del INBAL… pero para allá va la cosa.

Foto: Erick Dimas // Palacio de Bellas Artes.

“La Institución reconoce la disposición mostrada por las secciones sindicales para encontrar soluciones conjuntas, lo que fortalece el trabajo del INBAL en su misión de preservar, difundir y promover las artes en México”.

¿Cuál es el problema con las secciones sindicales del INBAL

De acuerdo con el comunicado que el INBAL difundió el 9 de septiembre, el cierre de museos fue por broncas con las secciones sindicales. Uno de los problemas es que los sindicalizados quieren que, mejor, se les dé la opción de comprar por fuera la ropa que utilizan para su trabajo.

Según el INBAL, dicha ropa se les entrega en forma física… pero ellos prefieren que mejor se les deposite en tarjetas electrónicas y ya ellos la comprarán por su cuenta.

Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

¿Y se puede cumplir esa petición? Claro que no. “El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”.

Por ese detalle de la ropa, los visitantes de museos encontraron cerrados recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo Nacional de Arte…

También cerraron el Laboratorio Arte Alameda, el Museo Nacional de San Carlos, al Torre Prisma, el Museo Mural Diego Rivera, entre varios otros.