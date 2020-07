Los nacimientos de bebés en el Metro no son algo fuera de lo común (al menos no en la CDMX), aunque en lo que va de este 2020 no se había dado a conocer alguna visita de cigüeña, esto gracias a la emergencia sanitaria del coronavirus que desde hace cuatro meses aproximadamente nos tiene a todos encerrados en casa (al menos a quienes pueden estar en confinamiento).

Sin embargo, todo sabíamos que era cuestión de tiempo para conocer un nacimiento en el Metro de la CDMX y efectivamente no nos equivocamos. Y es que este sábado 11 de julio una usuaria de 17 años dio a luz en la conocida ‘Limusina naranja’, por lo que su pequeño se convirtió en el primer bebé que el STC recibe este 2020.

#MNTUX | Se registró el nacimiento de un bebe en la estación del metro Romero Rubio de la línea B de la #CdMx; la madre de 17 años de edad solicitó el apoyo de una Oficial de la Policía Auxiliar, tras haberse percatado que la fuente se rompió. pic.twitter.com/hhX5U7z2eS — Meganoticias Tuxpan (@MeganoticiasTUX) July 11, 2020

El bebé llegó al mundo minutos después de las 10 de la mañana

Así lo confirmo el Metro CDMX a través de un video posteado en su cuenta de Twitter, uno en donde se ve a la mujer y al bebé saliendo de un cubículo ubicado dentro de la estación Romero Rubio, de la Línea B, mientras eran trasladados por elementos del Personal de Seguridad Industrial e Higiene, policías del metro y paramédicos del ERUM, quienes ayudaron a la mujer durante el parto.

De acuerdo con el STC, la mañana de este sábado la mujer pidió ayuda a una policía, pues argumentó que se le había roto la fuente y su bebé estaba a punto de nacer. Por ello la chica fue llevada a un cubículo del metro en dicha estación, el cual fue adaptado para dar la bienvenida al bebé que llegó al mundo a las 10:19 de la mañana y en un perfecto estado de salud.

Personal de Seguridad Industrial e Higiene del @MetroCDMX, Policía Auxiliar y paramédicos del #ERUM atendieron un parto exitosamente en la estación #RomeroRubio de la #LíneaB del #STC. Se trata del primer nacimiento de un bebé este año en el #Metro #CDMX pic.twitter.com/ej5jRAxGnp — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 11, 2020

Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa México, las personas del Metro de la CDMX y los paramédicos del ERUM que ayudaron a esta mujer a dar a luz utilizaron caretas protectoras y cubrebocas. Posteriormente, madre e hijo fueron llevados al Hospital Materno Infantil Inguarán de la CDMX, en donde serían atendidos y valorados.

Con información de: El Universal