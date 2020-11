El senador Napoleón Gómez Urrutia da positivo a COVID-19

A finales de octubre, en el Senado comenzaron a registrarse varios casos de coronavirus —hasta rebasar los cien contagios— entre senadores, senadoras y personal de la Cámara. Ante esta situación se reforzaron las medidas sanitarias, con una especial atención a la aplicación de pruebas y el uso del cubrebocas, aunque los casos continúan. La tarde del 25 de noviembre, Napoleón Gómez Urrutia anunció que dio positivo a COVID-19.

En su cuenta de Twitter, el senador y secretario General del Sindicato de Mineros dio a conocer que dio positivo a coronavirus, por lo que tendrá que trabajar a distancia, desde casa.

Más o menos este fue el mensaje de Napoleón Gómez Urrutia:

“Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de COVID-19. Hoy me informaron que resulté positivo. Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial”.

Un par de horas después, el senador publicó una esquela para enviar sus condolencias a la familia de José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán y subdelegado de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en este estado.

Napoleón Gómez Urrutia

El licenciado en Economía por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) llegó a la Cámara de Senadores con la bandera de Morena, como candidato plurinominal —el grupo que logra un cargo público aunque no fue mediante elección popular directa, sino por vía de representación proporcional o los lugares que un partido logró conseguir gracias al porcentaje de votos recabados de manera general.

Desde 2002, el senador fungió como presidente y secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana (STMMSRM). El entonces secretario se vio envuelto en el caso de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, en 2006.

Más tarde, el gobierno de Vicente Fox abrió una investigación en su contra y ordenó su detención por el presunto manejo indebido del dinero de un fideicomiso para la organización de mineros.

Urrutia fue buscado en los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y EPN —en 2013, hasta se solicitó que la Interpol emitiera una ficha roja para su búsqueda, pero esta la desestimó al considerar que Napoleón Gómez Urrutia era un perseguido político.

Y fue hasta 2018 que el líder sindical regresó a México.

COVID-19 en la Cámara de Senadores

Con respecto a los casos de coronavirus registrados en el Senado, aunque se supone que ya pasó la etapa crítica de los contagios —que hizo ruido durante las sesiones presenciales para aprobar la desaparición de los fideicomisos—, la Cámara Alta reforzó las medidas sanitarias e hizo obligatorio el uso del cubrebocas así como la aplicación de pruebas rápidas para detectar los casos de COVID-19 y prevenir su propagación.