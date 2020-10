Nave de la NASA toma muestras de un asteoride por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), una nave espacial tocó brevemente un asteroide para recolectar polvo y piedras de su superficie y enviarlos a la Tierra.

Se trata de la nave espacial Orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos, seguridad, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) que le dio un besito (literalmente) al asteroide Bennu que se encuentra actualmente a más de 321 kilómetros de nuestro planeta.

Aunque por el momento la nave no ha mandado fotos o videos a la Tierra, si tenemos la confimación del éxito de su misión que en todo momento informó por medio de su cuenta de Twitter. Después de hacer contacto con el asteoride se retiró a una distancia segura para comenzar con el regreso a casa con las muestras, mismo que se espera por ahí de 2023.

La NASA informa que si el evento de recolección de muestras, conocido como “Touch-And-Got” (TAG) proporcionó suficientes muestras, los equipos de la misión ordenarán a la nave espacial que comience a estibar (preparar y asegurar) la carga para comenzar su viaje de regreso a la Tierra en marzo de 2021. De lo contrario se prepararán para otro intento en enero.

Fue después de un descenso de 4 horas hacia Bennu que OSIRIS alcanzó la superficie con su brazo mecánico de adquisición de muestras, aterrizó en un lugar espejado al norte del asteroide, recolectó las muestras después de disparar una ráfaga de gas nitrógeno y encendió sus propulsores para alejarse de manera segura.

Preliminary data show that today’s sample collection event went as planned 👍 More details to come once all the data from the event are downlinked to Earth. Thanks, everybody, for following along as we journey #ToBennuAndBack!

Next stop: Earth 2023! 🌍 pic.twitter.com/fP7xdOEeOs

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020