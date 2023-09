Lo que necesitas saber: Este 14 de septiembre la NASA presentó el primer informe del equipo de expertos sobre el fenómeno OVNI.

Este 14 de septiembre el equipo de independientes expertos que fueron nombrados por la NASA para analizar los UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) presentaron su primer informe OVNI en una conferencia de prensa.

¿Qué encontraron? Hasta el momento no hay evidencia de vida extraterrestre y los datos disponibles no son lo suficientemente sólidos para arrojar luz. Pero, no se descarta la posibilidad de que todo esto exista.

Foto: X

El primer informe OVNI de la NASA

El punto más importante de todo el informe y el que vale la pena destacar es: hasta el momento no hay evidencia de vida extraterrestre y los datos que se tienen hasta el momento no son los suficientes para un análisis más profundo.

Pero ojo, esto no significa que la vida extraterrestre no exista, solo que hasta el momento no han encontrado evidencia.

Foto ilustrativa de un objeto volador / Foto: Getty Images

“Recomendamos específicamente que la NASA utilice sus recursos de observación de la Tierra existentes y planificados para sondear las condiciones ambientales locales asociadas con la UAP que se detectan inicialmente por otros medios”, se lee en el informe.

Los expertos afirman que solo así la Agencia Espacial de Estados Unidos puede investigar de manera directa si esos factores ambientales coinciden con las observaciones UAP conocidas hasta el momento.

Es decir, actualmente la detección UAP suele ser por casualidad, captada por sensores que no fueron diseñados ni calibrados para eso, por lo que no se tienen los metadatos completos.

Pero esto no fue todo. En esta conferencia de prensa la NASA anunció el nombramiento de un director que estará encargado de supervisar y conducir las investigaciones de este fenómeno en el futuro.

¿Quién es? Aún no lo sabemos, su identidad no fue revelada y sigue siendo un misterio. Lo que sí dijeron es que se están tomando esto muy seriamente porque es evidente que es una amenaza para la seguridad nacional.

Hasta México y sus momias llegaron a la conferencia de la NASA

Recordemos que durante la primera audiencia OVNI que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el periodista Jaime Maussan presentó ante todos dos cuerpos “biológicos no humanos” que supuestamente son de origen extraterrestre.

Afirmó que son cuerpos extraterrestres que fueron encontrados en Perú y que ya les hicieron varios análisis distintos para probar que no son de ninguna especie conocida. El asunto es que… ¿cuáles análisis?

Foto: Cuartoscuro

En la conferencia de la NASA, un periodista le preguntó al panel de expertos sobre este asunto y la respuesta fue clara: la idea es hacer públicos los estudios que respaldan a esta supuesta evidencia para toda la comunidad científica.

“Uno de los principales objetivos de lo que tratamos de hacer hoy aquí es mover conjeturas y conspiraciones hacia la ciencia y la cordura. Y eso lo haces con información“, afirman.

