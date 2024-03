Lo que necesitas saber: Sandra Cuevas, Roberto Palazuelos, Jorge Álvarez Máynez... y ahora esta "emprendedora" que quería volver negocio el hacer trampa... candidatazos los de Movimiento Ciudadano.

Si nos detuviéramos en cada candidatura, no acabaríamos, pero hay casos tan emblemáticos como el de Natalia Antonoff, que bien sirven para ejemplificar por qué la política de México está tan de la ve… an nomás lo que llegó a proponer a Shark Thank la ahora candidata de Movimiento Ciudadano.

La candidata del partido que enarbola ser la “nueva política” puede presumir que se llevó el “estoy fuera” más rápido de la historia del popular programa, Shark Thank… no necesitó mucho Natalia Antonoff para tan deshonroso título: sólo llegar y decir que proponía un negocio en el que se pagara por hacer las tareas de otros. Pagar por hacer trampa.

La creadora del tramposo negocio va para diputada federal por Naucalpan

“¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros?”, le preguntó Arturo Elías Ayub. “Este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos”, explicó el empresario al rechazar tajantemente hacer negocios para el negocio que le proponía la hoy candidata a diputada a diputada federal por Naucalpan.

El negocio que la candidata de Movimiento Ciudadano les llevó a los de Shark Thank se llamaba HomeWork Dealer (se llama… existe el sitio, pero al darle click se indica que es “no seguro”). Nada complejo: hacerles trabajos académicos a estudiantes de todos los grados. Desde una corrección de estilo, hasta un trabajo final o lo que se ofreciera… el sueño de Yasmín Esquivel.

Natalia Antonoff en su participación en Shak Thank México / Captura de pantalla

“Arturo, ¿nunca hiciste trampa, copy paste, nunca copiaste en un examen?”, preguntó Natalia Antonoff al ver que los “tiburones” le bateaban su negociazo (para el que pedía 750 mil pesos por el 30 por ciento de participación).

Natalia Antonoff sabía que su negocio era “amoral”… pero no ilegal

Cuando se le cuestionó sobre el daño al intelecto que causaría su negocio en futuros profesionistas, la falta de ética y moral de lo que proponía (a pesar de no ser ilegal), la candidata a diputada de Movimiento Ciudadano ni se inmutó. No veía el pinc$%&/e problema de ayudar a hacer trampa…

Por ahí uno de los tiburones dio unos consejos para que el negocio de Natalia Antonoff se viera menos ñero… mínimo, hacer un tipo de asesorías, en lugar de hacer todo el trabajo. Pero la “emprendedora” dijo estar consciente de que su negocio era “amoral”… pero no ilegal, entonces, no habría por qué modificar.

Natalia Antonoff, de Shark Thank a candidata a diputada / Captura de pantalla

Ya cuando estuvo completamente bateada por todos los de Shark Thank, Antonoff explicó que ella simplemente vio las carencias del sistema educativo… y, en lugar de ayudar a los alumnos a sortearlo, vio que había una oportunidad de negocio. Ufffffff, candidataza la de Movimiento Ciudadano.

Al final de su fallida participación en Shark Thank, se le recomendó a la ahora flamante candidata a diputada que le echara un ojito a libros que aborden “principios y valores”… hizo cara de “¿cómo pa’qué?” Ojalá si los haya leído…

