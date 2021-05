Manchados: Arrojan pintura a candidata del PRI en Naucalpan

Esta denuncia ya lleva rato pero recién comenzó a hacer ruido en medios nacionales y tiene que ver con las agresiones registradas durante las campañas rumbo a las elecciones de este 6 de junio de 2021. ¿Qué sucedió? En Satélite, Naucalpan, un desconocido arrojó pintura a la candidata del PRI Maribel Martínez y a su equipo.

Para la candidata a una diputación Federal por el PRI, este hecho significó actos de intimidación y violencia contra las mujeres. Sin embargo, aseguró que no se echará para atrás y pidió que haya juego limpio entre candidatos y candidatas.

Arrojan pintura a candidata del PRI en Naucalpan

“Señores y señoras, hoy estoy recorriendo las calles junto con mi brigada, a las 6 y 5 de la tarde en Ciudad Satélite… acabamos de ser agredidos por no sé quién, que llegó y nos vació un bote de pintura. No es correcto lo que está pasando, estamos haciendo un trabajo en favor de la ciudadanía, estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan a mujeres, no se vale, no vamos a permitir esto, yo no lo voy a permitir y no me voy a echar para atrás.

No se vale que vengan y agredan a mujeres como lo acaban de hacer ahorita”.

En un video publicado en sus redes, la candidata del PRI denunció que el 10 de mayo estaba dando el rol con su brigada cuando, de repente, alguien se acercó y les arrojó pintura rosa.

Y pues aquí destacó que hacer campaña en las calles no es sinónimo de exponerse a este tipo de agresiones, mucho menos que intimidan a un grupo de mujeres como su brigada.

Maribel Martínez Altamirano es abanderada del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y busca un lugar en la Cámara de Diputados por el Distrito 22 perteneciente a Naucalpan.

Martínez Altamirano es originaria de Naucalpan, abogada y cuenta con 20 años de experiencia en la función pública, pero ahora se animó a lanzarse a la Cámara Baja.

Ya sólo como contexto, de acuerdo con el reporte de Integralia —con corte a abril de 2021—, desde el inicio de este proceso electoral —septiembre de 2020— se han registrado 169 incidentes de violencia política, que han dejado 210 víctimas. De estas, 143 personas fueron asesinadas, escenario que muestra que las campañas aún siguen lejos de ser un ejercicio democrático y continúa relacionado o con el crimen organizado o con las relaciones de poder desde los gobiernos.