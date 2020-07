¿Recuerdan el video publicado en Tik Tok que puso a la diputada federal Nay Salvatori en el ojo del huracán por “glorificar la violencia”?

Bueno pues la legisladora va a presentar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar a quien falsifique, altere videos o elabore imágenes de una persona sin su consentimiento.

El objetivo es que modifiquen el artículo 243 para que el delito de falsificación –de documentos públicos- se castigue con prisión de 5 a 10 años y de 200 a 360 días de multa.

Para documentos físicos o digitales privados, la sanción sería de 1 a 5 años y de 200 a 360 días de multa.

La iniciativa que Salvatori presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones es que se considere como falsificación a quien altere videos o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de cualquier contenido de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

Así mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de cualquier contenido de una persona a pesar de que no se tenga el consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos o mensajes que dañen su dignidad.

Las penas aumentarán hasta en la mitad cuando la víctima sea familiar hasta tercer grado o en línea recta, o bien que haya existido una relación sentimental, educativa o laboral con el agresor.

El 30 de junio se viralizó un video donde la protagonista es la diputada Federal Nay Salvatori, quien aparece simulando echar unos disparos al ritmo de una rola de reggaetón.

El video se publicó en la cuenta de Tik Tok de la diputada y saltó a las otras redes no precisamente por su gracia. Rápidamente las críticas llegaron afirmando que el bailesito de la legisladora glorificaba la violencia y además lo hacía en instalaciones federales.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 30, 2020