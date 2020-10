¡Guarden los disfraces! En Neza prohíben que niños y adultos salgan a pedir 'calaverita'

Ahora sí cruzaste la línea, 2020… El ‘Día de Muertos’ es una de las festividades más esperadas por la mayoría de los mexicanos. No sólo porque es la época del pan de muerto y las coloridas ofrendas, también porque muchos niños aprovechan esa fecha para salir disfrazados a pedir ‘calaverita’ y llegar a casa con un buen armamento de dulces.

Sin embargo, parece que este año el coronavirus ha logrado arruinar esa bonita tradición. O bueno, al menos para todos los chamacos (y no tan chamacos) que viven en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y es que la entidad mexiquense ha informado que este año estará prohibido que los niños salgan a las calles a pedir dulces, esto como una medida para evitar (más) la propagación del COVID-19.

En Neza los niños no pedirán ‘calaverita’ este año

De acuerdo con El Universal, el alcalde Juan Hugo de la Rosa indicó que la decisión se tomó debido a un incremento de contagios de coronavirus registrados en Neza durante los últimos días, por lo cual niños y padres de familia deberán evitar salir a pedir dulces durante las celebraciones de ‘Fieles difuntos’ que cada año logran reunir a más de 100 mil personas en las calles.

La cosa no acaba ahí, ya que el ayuntamiento ha pedido a los comerciantes que este año no regalen dulces a los niños. Esto no por ser mala onda, sino para evitar aglomeraciones que pueden poner en riesgo la salud de los pequeños y padres de familia en Nezahualcóyotl, que ocupa el segundo lugar con mayor número de contagios en el Estado de México al acumular 7 mil 913 casos positivos de COVID-19.

No habrá ofrendas callejeras ni panteones

Las autoridades indicaron que tampoco se permitirá la colocación de las tradicionales ofrendas callejeras que cada año se instalan en varias colonias de Neza. En caso de que alguien se pase esta medida por el ‘arco del triunfo’, entonces piden a la ciudadanía que quepa la prudencia y no se reúnan para ver las ofrendas, pues el semáforo en el Estado de México está en color naranja por lo que el riesgo de contagio aún es alto.

Estas medidas complementan a las anunciadas hace unos días en torno al cierre de panteones de Neza. Y es que como sabrán, durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre los cementerios de la entidad no estarán disponibles para visitas, por lo cual sólo operarán para brindar servicios funerarios por cremación o inhumación. ¡Hagamos caso a las recomendaciones!