Este martes 20 de octubre se llevó a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El juez de un tribunal federal de Los Ángeles, en donde fue detenido, negó imponer una fianza al exfuncionario y por lo tanto le negó la libertad condicional en tanto dure su proceso.

El argumento es que al tener altos contactos en México existe una muy alta probabilidad que se de a la fuga. Es por eso que a más tardar el viernes de esta semana será trasladado a Brooklyn, en Nueva York, para continuar el proceso en su contra por los cargos de narcotráfico.

Durante la audiencia, el abogado de Cienfuegos, Duane Lyons, solicitó al juez que fijara una fianza por un monto aproximado de 750 mil dólares, cantidad que son “los ahorros de su vida” y que puede probar cómo los consiguió.

Sin embargo el fiscal Ben Balding respondió explicando que los cargos contra el militar son graves y que el riesgo de fuga es grande ya que si se le declara culpable, la sentencia sería cadena perpetua.

