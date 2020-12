En imágenes: La impresionante tormenta invernal en Nueva York que cubrió todo de nieve

Durante la madrugada de este jueves una poderosa tormenta invernal cayó sobre el noreste de Estados Unidos con una gran cantidad de nieve, lluvia y ráfagas de viento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana de este día en Nueva York y Pensilvania ya habían caído casi un metro de nieve, cantidad que superó la nieve caída en promedio durante el invierno pasado.

El asunto es que con ello llegaron las fallas en la energía eléctrica y se estima que más de 10 mil personas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron sin electricidad.

Hasta el momento, de acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas han fallecido debido principalmente a accidentes automovilísticos.

El asunto es que se espera que continúe nevando en todo el transcurso del día y el nivel de nieve pueda aumentar aún más. El llamado de las autoridades a la ciudadanía es para que no salgan de casa para evitar accidentes y para evitar enfermedades respiratorias ahora que el COVID-19 aún está presente y se está poniendo peor.

A pesar de que el promedio de nieve que cayó fue de casi un metro, en algunas ciudades y localidades la nieve fue muchísima más y las imágenes y videos que se compartieron en redes sociales son realmente impresionantes. Acá les dejamos las mejores.

La mayoría son de la ciudad de Binghamton, en Nueva York, donde la nieve fue muchísima más.

Here is the final video from this view. I did something I don’t usually do, I tried to raise the camera before it got overrun by the snow. Well the tripod can only go so high. I only had two tries but the snow won. I kept the adjustments in the video. #nywx #winterstorm pic.twitter.com/N5Bb2ddvxT

— Ron Murphy (@isixtyfive) December 17, 2020