¡La libró! Bloguero es interrumpido por un proyectil cuando grababa un video desde Ucrania

Desde que estalló el conflicto militar entre Ucrania y Rusia, diferentes videos e historias virales han salido a la luz desde ese territorio y acá traemos uno más. Se trata del momento en que el bloguero Nikita Demenkov es interrumpido por la caída de un proyectil cuando grababa un mensaje en suelo ucraniano.

Y es que además de las noticias convencionales que salen desde Ucrania, varios blogueros y youtubers que se encuentran por allá también han mostrado en sus canales lo que viven día a día tras la ofensiva rusa. Eso es justo lo que hacía Nikita Demenkov cuando vino un ataque aéreo.

Se reporta que este bloguero se encontraba en la ciudad de Kharkiv (Járkov), al momento en que vino uno de los ataques. Dicha ciudad es considerada la segunda más grande en Ucrania, y desde el fin de semana pasado comenzó a ser atacada por las tropas que envió Vladimir Putin.

El momento en que Nikita Demenkov capta la caída de un proyectil en Ucrania… justo donde él estaba

Pero bueno, dejemos el preámbulo. Resulta que Nikita Demenkov compartía un video a través de sus redes sociales, pero apenas unos segundos después de comenzar dicha grabación, se distrae por el ruido que provoca el proyectil surcando el cielo.

El bloguero continúa hablando para la cámara, pero no tarda en volver a levantar la mirada porque el sonido del misil cada vez está más cerca. Y sí, cuando menos lo esperamos viene el impacto.

Pero ojo, no se trató de un impacto en las lejanías ni que él simplemente captara con su cámara el momento en que el proyectil golpea territorio de Ucrania, no. El ataque aéreo ocurrió muy cerca de donde él se ubicaba, prácticamente golpeó el edificio que estaba detrás de él.

Nikita Demenkov solamente escribió en la descripción del video “estamos vivos y seguimos trabajando”.

No cabe duda que grabaciones como estas nos hacer ver cómo sería estar en medio de una guerra. Terrible lo que pasa en Ucrania y en otras partes del mundo, porque no olvidemos que no se trata del único conflicto armado en proceso.