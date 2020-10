Un gravísimo reporte —publicado por el New York Times— revela las nuevas estrategias migratorias en Estados Unidos quienes, en aparente conflicto con lo acordado por nuestras autoridades, se han encargado de expulsar a niños de todos los países de Centroamérica y dejarlos solos en México.

En total, se han reportado cerca de 200 niños migrantes abandonados en nuestro país. Así. Solitos.

Esta revelación, publicada por Caitlin Dickerson, reportera de migración del New York Times, significa que se están pasando por el arco del triunfo los acuerdos y leyes firmadas entre México y Estados Unidos para recibir migrantes. Y ya ni hablemos de los valores más básicos de humanidad.

El acuerdo migratorio —firmado por México en marzo de 2019—, señala textualmente que nuestro país no va a recibir niños migrantes que no vengan acompañados. Y mucho menos si no son mexicanos.

La revelación del New York Times además es preocupante: no solo porque hay más de 200 niños migrantes centroamericanos que fueron abandonados a su suerte en México, sino que —señala Dickerson— todos están ‘perdidos’ en los archivos de nuestro país que carecen de transparencia.

Mencionan la posibilidad de que estén en un albergue operado por organizaciones religiosas u otros grupos del norte del país.

El acuerdo entre México y Estados Unidos para ‘regresar’ migrantes permite que las autoridades fronterizas gabachas manden a nuestro país a quienes están esperando la solicitud de asilo.

Sin embargo, existen reglas muy específicas para su funcionamiento.

Una de ellas, solicitada por México, impide que manden a niños migrantes solos. “No admitir menores no acompañados a nuestro territorio ni permitir la separación de familias”, explicaba la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en marzo del año pasado.

¿Cuál es el protocolo correcto?

Según el reporte del New York Times, las autoridades en Estados Unidos deben de encontrar a las familias de los niños migrantes y mandarlos, en avión, a sus países de origen. No aventarlos a su suerte en las puertas de México.

Ahí hay un detalle complicado, por falta de transparencia en los documentos mexicanos y porque la emergencia sanitaria todo, los niños migrantes perdidos no han sido ubicados. Ni para reunirse con sus familias, ni para regresar a su país.

La situación se dio a conocer gracias a que el New York Times tiene un correo electrónico que confirma la situación… y además, acepta que es un error.

NEW: The US has been expelling Central American kids into Mexico, according to an internal email that raises alarms. Not only has the administration shuffled young children between US government agencies, but also, sent them into countries not their own.https://t.co/gchTHieRCG

— Caitlin Dickerson (@itscaitlinhd) October 30, 2020