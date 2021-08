“No estoy esperando amnistía”: La entrevista a Miguel Ángel Félix Gallardo tras 32 años en prisión

Este 19 de agosto se publicó la entrevista completa que la reportera Issa Osorio de Noticias Telemundo hizo a Miguel Ángel Félix Gallardo, acusado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

A pesar de que se conoce al Jefe de Jefes por encabezar el Cártel de Guadalajara y ser el pionero en la exportación de cocaína a Estados Unidos, pasando por México, Félix Gallardo afirma tras 32 años en la cárcel que no es responsable de nada y que no tiene nada de qué arrepentirse.

El Jefe de Jefes tras 32 años en prisión

El famoso narcotraficante, que está por cumplir 76 años, recuerda el momento en que lo detuvieron en Guadalajara en 1989.

“Han pasado 32 años, es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito. A todos nos han tratado mal, o sea no visitas, no locutorios, no abogados. No se ni por qué estoy“, afirma.

El Jefe de Jefes, sentado en una silla de ruedas, casi completamente ciego, sordo, con oxígeno y con un brazo roto, recuerda que estaba en una casa de Cosmos en Guadalajara cuando agentes tumbaron la puerta y lo sacaron en menos de un minuto sin una orden de aprehensión.

Afirma que le quebraron cuatro costillas y que cuando preguntó el motivo de la detención solo recibió torturas.

Señala que después de todo el tiempo que ha pasado en prisión, sabe que todos los demás detenidos por el mismo crimen recibieron libertad menos él. Señala que no está esperando amnistía con el programa para mayores de 75 años del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Califica al presidente como un hombre “de buena voluntad” y dice que no le quitaría su tiempo solicitando amnistía por su edad y por su estado de salud.

Reitera que él es inocente, que nunca conoció a Pablo Escobar, ni a Caro Quintero y que en sus tiempos en Guadalajara no había cárteles. Afirma que antes de ser detenido era agricultor y ganadero, tenía unas farmacias y dos cines, pero que nunca conoció al agente Kiki Camarena.

“Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto. Nunca pasó por mi mente una fuga”.

Poco antes de terminar con la entrevista, el Jefe de Jefes afirmó que no tiene esperanza de salir de prisión y que él “es un cadáver” que solo aspira a ver a sus nietos y a ser enterrado en un hoyo debajo de un árbol.