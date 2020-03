NoMeDejesSinMedicinas: Campaña contra la compra masiva de medicamentos por coronavirus

Recientemente en redes sociales surgió la campaña #NoMeDejesSinMedicinas ante la compra masiva de dos medicamentos indispensables para quienes padecen enfermedades autoinmunes y reumatológicas: hidroxicloroquina y cloroquina.

Ambos medicamentos de utilizan en el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus.

El pasado domingo 29 de marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorizó el uso limitado de emergencia de estos dos medicamentos que también son utilizados contra la malaria.

La promoción de estos dos fármacos para tratar el coronavirus COVID-19 ha estado a cargo del presidente Donald Trump.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020