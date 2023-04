Pues cómo ven que los funcionarios ya deciden lo que la ciudadanía debe sentir y ver. Al menos así pasa con Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), quien, contradiciendo lo que se reportó en redes (algunos con videos y toda la cosa), asegura que el sismo de anoche no, no y no… y no se pudo haber sentido…

Luego del sismo que ayer por la noche que sacó a varios de su cama (por el movimiento, ya que la alerta sísmica brilló por su silencio), Myriam Urzúa fue entrevistada para saber quiúbule con la mentada alerta… y, escudándose en la “vieja confiable”, la directora de Protección Civil señaló que no sonó porque el movimiento no lo ameritó.

El entrevistador de Foro TV dijo lo que muchos pensaron: ¿cómo chin·$%&/ados no ameritó si bien que se me movió el suelo?… y ahí fue cuando la flamante funcionaria echó cátedra de lo que debe y no sentir la ciudadanía:

“No, no pudo haber sido. La aceleración con la que llegó [el sismo] a la ciudad de México fue menos de dos grados… entonces, imperceptible para la gente”, aseguró Myriam Urzúa notablemente molesta porque la despertaron para ofrecer las pin$%&/8es declaraciones ante la insistencia del periodista que decía que incluso en su área de trabajo sí se sintió… y lo mismo reportaban en redes gente que vive en el sur de la CDMX.

Personas que sintieron lo imperceptible, según la titular de PC, Myriam Urzúa / Captura de pantalla

Si bien no sonaron las bocinas de la alerta sísmica, la gente pudo estar a las vivas del movimiento gracias a las aplicaciones que tienen en sus teléfonos. Sin embargo, ahí también Myriam Urzúa explicó que están bien güeyes quienes, con base en lo que dicen dichas apps, andan sintiendo sismos.

“Esas aplicaciones muchas veces lo que hacen es no discriminar el epicentro, la distancia del epicentro. Entonces, se habla de un sismo fuerte, pero no en la ciudad de México. [Sí] en Guerrero, en Tecpán, en la Costa Grande”, aseveró la titular de Protección Civil.

Foto: Especial.

Pues ahí tienen y, en caso de que para ese entonces ya estaban jetones y no saben de qué estamos hablando, pues resulta que anoche, por ahí de las 22:55 horas, se sacudieron algunas zonas de la CDMX por un sismo con epicentro en el Estado de Guerrero. A 32 kilómetros de Petatlan, para ser exactos…

Y, aunque varios aseguran que sí fue perceptible (y que sí se sintió muy cabr… muy fuerte), pues ya ven que eso no pudo ser. Así lo dice Myriam Urzúa y, como es la de Protección Civil, entonces así es.

Y, por cierto, acuérdense que al rato será el primer Simulacro Nacional, así que la alerta sísmica sonará a las 11:00 horas. Para que no se espanten.