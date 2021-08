“Ya no quiero vivir”, dice desde prisión Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia

Luego de que el fin de semana se dio a conocer que trató de suicidarse, abogados y familiares de Jeanine Áñez tuvieron acceso al penal de Miraflores. Sin embargo, las noticias en torno a la salud de la expresidenta de Bolivia no son las mejores.

“Ya no quiero vivir”, expresó Áñez en un mensaje difundido por medio de sus redes sociales. “Mis hijos necesitan hacer su vida”, agrega la expresidenta boliviana que, desde hace cinco meses, está en prisión preventiva, acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Tras el intento de suicido de Jeanine Áñez, su abogado acusó que la expresidenta sufre de un cuadro agudo de depresión y síndrome de pánico, el cual se debe a la combinación de medicamentos que se le administran… pues bien, en su mensaje, Áñez pide que se le explique cuáles medicinas le están dando. De lo contrario, mejor nada:

“Ya no quiero medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”.

Quien se encarga de difundir los mensajes de la expresidenta de Bolivia señala que ésta se encuentra “muy débil”, esto debido a la estricta vigilancia de la que es objeto en el penal. “Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”.

Tras el intento de suicidio de Áñez, se difundió que una de las causas del bajón de salud de la expresidenta fue saber que podría ser sometida a otro proceso… éste por el delito de genocidio, por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando en localidades de Cochabamba y La Paz, murieron 20 personas y decenas más resultaron heridas durante la crisis política y social desembocada tras el derrocamiento de Evo Morales.

La representación de Naciones Unidas en Bolivia tuvo acceso a la expresidenta de Bolivia, para constatar que ésta presenta lesiones auto infligidas, “asimismo, la Sra. Áñez refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”, indica la relatoría de Naciones Unidas.

Y bueno, la ONU constató que se implementaron medidas de respuesta a raíz del intento de suicidio de Áñez… tales como autorizar acompañamiento familiar en las noches, así como el ofrecimiento de una evaluación psiquiátrica. Y muy bien todo, pero la organización pide establecer estrategias integrales para atención y prevención de autolesión y suicidio de las personas bajo su custodia. Digo, para que no se vuelva a repetir la situación.