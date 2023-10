Lo que necesitas saber: Para los más clavados, se indica que los ganadores del Nobel de Medicina cambiaron la comprensión de cómo interactúa el ARNm con nuestro sistema inmunológico, lo cual ayudó al desarrollo de las vacunas COVID.

Pues, ¿qué creen? Ya estamos en esta época en la que madrugadoramente se dan a conocer a los ganadores de los premios Nobel y, como casi siempre sucede, el primero que se otorga es el Nobel de Medicina.

Y bien, este 2023 la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska decidió que el premio Nobel de Medicina va para Katalin Karikó y Drew Weissman. De acuerdo con el comunicado oficial, este par es merecedor del afamado reconocimiento por descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm, la cuales resultaron más que eficaces contra el COVID-19.

Katalin Karikó y Drew Weissman, ganadores del Nobel de Medicina / Captura de pantalla

Los Nobel de Medicina investigaron sobre las modificaciones de bases de nucleósidos

El comité que otorgó el Nobel de Medicina señala que los descubrimientos que realizaron Karikó y Weissman “han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo interactúa el ARNm con nuestro sistema inmunológico”.

Además de lo anterior y de una forma ya no tan clavada, el Instituto Karolinska señala que los galardonados contribuyeron de una manera por demás valiosa a algo que no tenía precedentes: desarrollar vacunas de forma masiva durante la pandemia del COVID-19, la cual fue una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos. Algo que apenas pasó hace no más de tres años, pero parece que a muchos se les ha olvidado.

Diferencia entre cómo se desarrollaban las vacunas antes de los descubrimientos hechos por los Nobel de Medicina / Captura de pantalla

Breves datos sobre los ganadores del Nobel de Medicina 2023

De origen distinto, Karikó y Weissman llegaron a un punto en común, para beneficio de la humanidad: la Faculta de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos

Katalin Karikó nació en 1955 en Szolnok, Hungría y cuenta con el grado de doctora por la la Universidad de Szeged. Realizó investigaciones postdoctorales en la Academia de Ciencias de Hungría y en la Universidad de Temple, Filadelfia, así como en la Universidad de Ciencias de la Salud, Bethesda. Fue profesora de la Universidad de Pensilvania, donde permaneció hasta 2013 y, desde 2021, es profesora en la Universidad de Szeged y profesora adjunta en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

Katalin Karikò, ganadora del Nobel de Medicina 2023 / Captura de pantalla

Por su parte, Drew Weissman nació en 1959 en Lexington, Massachusetts, Estados Unidos. Es médico, con doctorado de la Universidad de Boston. Realizó investigaciones posdoctorales en los Institutos Nacionales de Salud y en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Es investigador especializado en vacunas y director del Instituto Penn para Innovaciones de ARN.

Recordemos que el comité encargado de otorgar el Nobel de Medicina está formado 50 profesores del Instituto Karolinska y la decisión se da luego de evaluar las varias nominaciones que anualmente reciben. La decision se basa en destacar los descubrimientos más importantes en beneficio de la humanidad.

