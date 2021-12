4 consejos para que tus nochebuenas se mantengan bonitas por más tiempo

Ahora que ya estamos a nada de que llegue la Navidad y las fiestas de fin de año, también llega la temporada de las flores de nochebuena. A nivel mundial esta flor de origen mexicano se utiliza para decorar las fiestas decembrinas.

En México, actualmente, los principales productores de las flores ornamentales, características de navidad, son Morelos, Yucatán, Michoacán, Puebla y la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía de Xochimilco. Solo Morelos produce cada año 6 millones de plantas.

Producimos más de 30 variedades de nochebuenas, siendo las más comunes la Freedom, Subdiji y Prestige Red.

Si en tu casa ya compraron las macetitas de nochebuena para acompañar el árbol y los adornos de navidad, acá te dejamos unos cuantos tips para que tus plantas se mantengan bonitas y duren lo más posible.

Tips para mantener bonitas tus nochebuenas

Si ya estas dispuesto a buscar unas cuantas macetitas de esta hermosa flor, lo primero que tienes que considerar es que tenga unas cuantas flores y no solo hojas ya que así estará bonita por mucho más tiempo. Si tienes mascotas o niños pequeños en casa, elige un lugar que no esté a su alcance para que no se maltrate, un lugar en el que no estorbe para que no la estemos rozando cada que pasemos.

Toma en cuenta que si tus mascotas comen las flores puede resultar mortal o muy dañino.

Cuida la temperatura y la luz

A pesar de que esta planta es muy resistente y adaptable a las temperaturas bajas, si la vas a tener en tu hogar y quieres que se mantenga floreciendo incluso hasta después de Navidad, debes cuidar la temperatura y la luz del lugar en donde la colocarás.

Si vives en una zona con temperaturas por debajo de los 16 grados o por arriba de los 21 grados, lo mejor es que tu planta esté al interior. El rango de temperatura entre 16 y 20º es el ideal para tu nochebuena.

Búscale un lugar en donde reciba una buena ventilación pero sin corrientes de aire muy fuertes o heladas, además de una buena iluminación pero no directa, puede ser cerca de una ventana. Si recibe demasiado frío o calor, las hojas se caerán.

Evita regarla en exceso

Cuando la nochebuena está floreciendo es cuando debes aumentar la cantidad de agua para regar, pero no demasiada. Tienes que asegurarte que la tierra absorbió por completo el agua de la anterior regada y entonces puedes agregar más agua.

Lo mejor es no regarla de manera directa. Coloca un plato debajo de la maceta con agua por unos 20 minutos para que la tierra la absorba y ludo quítalo, el agua no debe estar muy fría. Con un atomizador puedes humedecer las flores y las hojas en la parte de arriba.

Poda tu plantita

Cuando veas que alguna de las hojas de tu planta se ponga amarilla o se marchite, quítasela con cuidado, sin arrancarla. Si tu planta te ha durado más allá de la navidad, tendrás que podar sus ramas como por febrero y marzo y pronto verás renacer los retoños, listos para florecer.

Esto le dará una vida mucho más larga

Pon atención al color de sus hojas y cuídalas

Si notas que de pronto las hojas de tu nochebuena roja se empiezan a poner amarillas, probablemente les falte luz o estén recibiendo demasiada agua.

Las flores no necesitan ser limpiadas. Rocíales agua con un rociador y nos las frotes ni talles con nada.

Si sigues todos estos consejos seguramente tu planta de nochebuena se mantendrá bonita y floreciendo durante toda la Navidad. Y tenemos buenas noticias: si tienes un jardín o quieres que tu nochebuena se quede contigo por más tiempo, puedes transplantarla.

Busca un lugar en el jardín en donde no reciba luz solar en exceso o cómprale una maceta mucho más grande para que tenga espacio para crecer. Las nochebuenas transplantadas y en un ambiente adecuado pueden crecer en un arbusto de hasta 5 metros y florecerá todos los años, justo para las fiestas decembrinas cuando comienza a hacer frío.

Ten mucho cuidado con las mascotas y niños pequeños

Aunque de acuerdo con las investigaciones la flor de nochebuena tiene un nivel de toxicidad muy bajo, si los gatos, perros o incluso los humanos ingieren grandes cantidades pueden presentar reacciones como babeo, vomito o irritación en la piel.

Digamos que para que un niño de 22 kilos se intoxique, tendría que comer más de 500 hojas, pero siempre es mejor mantenerlos alejados.

Si tu mascota le da unos cuantos mordiscos, resultaría ligeramente tóxico, pero no sería mortal a menos que la ingesta sea demasiada. De todos modos, si notas que hay síntomas, lo mejor es acudir de inmediato con un profesional.

*Con información de Envía Flores y Lolaflora