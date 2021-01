Noroña se disculpa con diputada del PAN por violencia política y su “lenguaje coloquial”

Pasaron dos meses para que Gerardo Fernández Noroña cumpliera con la orden del INE —ratificada hace poquito por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— para que ofreciera una disculpa pública por ejercer violencia política en razón de género contra la diputada del PAN Adriana Dávila Fernández.

En un video difundido en redes, el diputado del PT (Partido del Trabajo) leyó un documento explicativo sobre cómo sucedieron las cosas aquel octubre de 2019 —cuando relacionó a Adriana Dávila con la trata de personas en Tlaxcala usando además términos despectivos e insultos.

Noroña se disculpa con Adriana Dávila

A manera de intro, Gerardo Fernández Noroña se defendió y argumentó que él siempre ha apoyado la defensa de los derechos de las mujeres y ha estado en contra de la violencia de género.

¿Y lo de Tlaxcala?

Esa vez, Noroña fue invitado por el Congreso de Tlaxcala para dar una charla política y en su discurso —dijo el petista— reconoció al machismo como la semilla de la violencia contra las mujeres “que llegaba a la brutalidad de los feminicidios y que había que erradicarlos”.

Luego, ya en la sesión de preguntas y respuestas pasó esto, de acuerdo con Noroña:

“Alguien me preguntó por la trata de personas, problema muy grave en esa entidad, el pueblo de Tenancingo, Tlaxcala, que es reconocido como uno de los centros más importantes de trata de personas en el país, entendiendo que detrás de la palabra ‘trata de personas’ está la forma de esclavitud más brutal que hay contra las mujeres y las niñas en pleno siglo XXI, la prostitución”.

Y a propósito de esta pregunta, Noroña relacionó a la diputada del PAN —aunque no sabía si las acusaciones eran ciertas— con este delito.

“Cierto que usé un lenguaje coloquial”, dijo el dipu del PT para luego ir al grano:

“La expresión coloquial que utilicé fue interpretada por el INE como violencia política de género (…) En acatamiento a la sentencia de la máxima autoridad electoral y asumiendo la responsabilidad y el alcance de mis palabras ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre de 2019”.

Según Noroña, un par de días después de estas declaraciones sí se disculpó con la diputada pero el INE —y luego el TEPJF— ratificaron que debía asistir a un curso de género y nuevas masculinidades además de dar una disculpa pública para evitar la repetición de estos casos.

¿Qué dijo la diputada?

Adriana Dávila explicó que seguirá atenta a que Gerardo Fernández Noroña cumpla con tooooooodas las medidas ordenadas por el INE.

Es decir, el curso de género que Noroña deberá tomar en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y recordó la importancia de denunciar ante las autoridades este tipo de violencia ejercida por los propios funcionarios públicos en un país donde la violencia contra las mujeres va en aumento.

“No obstante el desgaste que significa emprender causas y luchas como esta, invito a todas mis colegas a denunciar ante las instituciones cuando sean objeto de violencia política de género. No es solo por nosotras, es para decirle al resto de las mujeres que no tienen la oportunidad de los espacios que nos da el servicio público que callarse no es opción y que no están solas”.