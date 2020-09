Se atoró: Ni Noroña ni el PRI ganan la presidencia de la Cámara por hoy

Este lunes 31 de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados votó para apoyar o no la planilla propuesta por la Junta de Coordinación Política para su renovación rumbo al último año de la actual legislatura. Sin embargo con 278 votos a favor, 112 en contra y 64 abstenciones no se alcanzó la mayoría calificada, las dos terceras partes, por lo que la actual directiva permanecerá hasta el próximo 5 de septiembre tal como está.

Se registran 278 votos a favor, 112 en contra y 64 abstenciones del acuerdo sobre la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. No hay mayoría calificada.https://t.co/zp3m3Td2Eb — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2020

Para que el PRI subiera al trono, tal como se acordó en la Junta de Coordinación Política, necesitaba de al menos 302 votos de los 454 votos presentes en la sesión pero no los alcanzó, por lo que el acuerdo se queda atorado por unos días más.

La propuesta votada era que la presidencia estuviera en manos de Dulce María Sauri del PRI y Dolores Padierna Luna de Morena, Xavier Azuara Zúñiga del PAN, así como Ma. Sara Rocha Media del PRI como vicepresidentes.

Además, serán secretarios María Guadalupe Díaz de Morena, Karen Michel González Márquez del PAN, Martha Hortensia Garay Cadena del PRI, Julieta Macías de Movimiento Ciudadano, Héctor René Cruz Aparicio de Encuentro Social, Lyndiana Bugarín del Verde y Mónica Bautista Rodríguez del PRD. El PT aún se encuentra sin propuesta.

PT en desacuerdo

Aunque en un principio Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo se perfilaba para llegar a la presidencia, en último momento el PRI sumó a 4 diputados a sus filas y le ganó al PT en número de legisladores.

Durante si intervención en la sesión, el diputado Noroña afirmó que si alguien de Morena votaba por la propuesta del PRI sería una traición y afirmó que él era el presidente en el corazón del pueblo.