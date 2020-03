¿Sabes cómo hablar con los niños para explicarles lo que está pasando con la propagación mundial del coronavirus COVID-19? ¿Notas que tienen miedo por tanta información? En Noruega las autoridades tomaron conciencia de ello y dedicaron una conferencia de prensa para aclarar las dudas de los más pequeñitos.

La primer Ministro de Noruega, Erna Solberg, junto con su equipo de trabajo, se dirigió a todos los niños del país en cadena nacional por la televisión para responder algunas dudas que llegaron a través de un programa infantil desde distintas partes de Noruega.

El mensaje de la funcionaria comenzó afirmando que en estos días que han sido especiales muchos niños tienen miedo y que “está bien tener miedo cuando suceden tantas cosas al mismo tiempo”.

In Norway, Prime Minister Erna Solberg just held a press conference specifically for children.

For half an hour, she and her team answered questions submitted by kids across the country.

She told them it was normal to be scared but that everything would be okay.#Leadership pic.twitter.com/pGHdB24zpS

— Goodable (@Goodable) March 16, 2020