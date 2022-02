¡Órale! Noruega levanta medidas ante el COVID-19 al ya no considerarla una enfermedad grave

¿Será muy pronto para decir eso?… Este sábado 12 de febrero las autoridades de Noruega informaron que levantarán las restricciones impuestas ante la pandemia de COVID-19, enfermedad que a partir de hoy ya no consideran grave gracias al número de habitantes vacunados y a las bajas cifras de hospitalización por coronavirus.

Fue Jonas Gahr Støre, Primer Ministro de dicho país, quien dio a conocer que la sana distancia en el metro, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y más restricciones aplicadas para la emergencia sanitaria ya quedarán eliminadas, pues más del 90% de la población en Noruega cuenta con el esquema completo de la dosis contra el COVID-19.

En Noruega será opcional el cubrebocas y la sana distancia

Ahora el gobierno noruego sólo recomendará (y no obligará) a sus habitantes aislarse cuatro días en caso de dar positivo a COVID-19 o realizarse, si es que quieren, una prueba en caso de presentar síntomas. Para los no vacunados la sugerencia es seguir con el uso de cubrebocas y la sana distancia, pero claro que ellos sabrán si lo hacen o no.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE, Gahr Støre indicó que la decisión se tomó considerando que variante ómicron no provoca una enfermedad tan grave como otras variantes del coronavirus. Y aunque los contagios han subido de manera considerable, el número de hospitalizados por COVID-19 es bastante bajo comparando cifras de otras olas en la pandemia.

Las vacunas han ayudado a la población noruega a no terminar en el hospital

“Estamos bien protegidos por las vacunas”, dijo en una rueda de prensa Jonas Gahr Støre al hablar de esta decisión de Noruega, la cual se une a la lista de países que este febrero de 2022 decidieron eliminar sus restricciones ante la pandemia, tal y como ocurrió a principios del mes con Dinamarca y Suecia.

También se tomaron en cuenta otros factores como la salud mental, la cual se vio bastante afectada durante el confinamiento y la entrada a la llamada “nueva normalidad” a la que el mundo se adentró hace aproximadamente dos años después de que se confirmara el primer caso de COVID-19.

Aunque aún hay algunas excepciones con el COVID-19 en Noruega

Claro que aunque las autoridades noruegas ya han relajado las medidas, existen sus excepciones. En este caso el gobierno de dicho país aún exigirá una prueba negativa de COVID-19 al entrar o salir del archipiélago ártico de Svalbard, pero de ahí en fuera desean que los habitantes del país puedan sentirse libres de nuevo. ¿Qué les parece?