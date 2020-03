¿Medidas sanitarias para entrar en casa?, ¿al regresar a casa no debemos de tocar nada y hay que desinfectar la superficie de lo que traemos desde la calle? No y no. La Secretaría de Salud (SSa) ha denunciado la difusión de un supuesto protocolo que la gente debe tomar para no contagiarse de coronavirus.

En redes sociales circula una infografía que trae un par de recomendaciones —que van desde recomendaciones para que la gente lave su ropa con cloro y agua caliente hasta desinfectar las patitas de las mascotas.

Según la infografía mencionada, el aval del protocolo es el InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) y la propia SSa. Sin embargo, no existen recomendaciones especiales para el momento en que una persona llega a casa.

La Secretaría de Salud se ha encargado de difundir la información que todo mexicano y mexicana debe conocer: las reglas de higiene básica.

Ya saben, lavarse las manos con agua y jabón de manera constante. Si alguien no cuenta con jabón y agua, puede hacerlo con el gel antibacterial. Cubrir los estornudos con el código de etiqueta y hacerle caso a Susana Distancia —es decir, mantener la distancia de 1.5 metros con respecto a otra persona.

Vale recordar esto: “Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra:

A través del aire, al toser y estornudar

Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma

Al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos”.

Otro comunicado falso

El Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en CDMX) salió al paso para denunciar la difusión de un supuesto comunicado sobre presuntos apoyos económicos para los capitalinos.

“Se ha difundido información falsa, por lo que aclaramos que el COPRED no está brindando apoyos económicos a ninguna persona perteneciente a los grupos de atención prioritaria”, explicó el Consejo.

#Aviso Se ha difundido información falsa, por lo que aclaramos que el COPRED no está brindando apoyos económicos a ninguna persona perteneciente a los grupos de atención prioritaria. Lamentamos los inconvenientes que estos rumores pudieran haber generado https://t.co/PpFuTw9lXJ pic.twitter.com/ytMu0NKba9 — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) March 25, 2020

Sabemos que la información es mucha pero vale más echarle un ojo a las fuentes oficiales antes de darla por verídica — información que solemos recibir mediante cadenas de WhatsApp o topamos en redes sociales.