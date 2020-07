Por medio de su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aclaró que no existe ninguna investigación relacionada con el senador Miguel Ángel Osorio Chong del PRI.



La #UIF aclara lo siguiente: no existe investigación alguna relacionada con el Senador Miguel Ángel Osorio Chong. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 31, 2020

Ya hasta se amparó

Hace unos días nos enteramos que el senador priista tramitó un amparo contra cualquier acción resultante de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF sobre el asunto de sus cuentas bancarias e inmuebles.

Pero no es la única patada. El senador ya había tramitado uno el pasado 9 de julio contra las conclusiones de la investigación de la SFP, pero el nuevo amparo tiene que ver con el Título Segundo Mecanismos de Prevención de Instrumentos de Rendición de Cuentas y con el Título Tercero… es decir, con asuntos relacionados a los plazos para registrar la evolución patrimonial y con las faltas administrativas de los servidores públicos.

Fue el pasado 17 de julio cuando el senador, a través de un video publicado en sus redes sociales, aclarando que ante las posibles investigaciones va a dar la cara.

“Aquí estoy dando la cara y por eso hago un llamado a la SFP para que las investigaciones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud”.

Además afirmó que defenderá su dignidad y no rehuirá a las cosas ya que no ha cometido actos fuera del marco de la ley y no tiene nada que ocultar.

Antes de esto, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó a Reforma que la SFP está realizando una verificación patrimonial de un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

En 2014, Laura Vargas, esposa del funcionario, informó a un notario de Pachuca sobre la compraventa de una residencia en Paseo de las Palmas, a crédito. Sin embargo, de un crédito hipotecario, el cual luego fue cancelado.

Fue así que Osorio Chong dijo que sus bienes estaban en regla y cuestionó que ahora la SFP esté investigando este inmueble como un ingreso no justificado.