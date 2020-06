Dice el secretario de Salud de Chiapas que a quien le da COVID queda “medio chafiretes”

¡Amanecimos bravas, eh! Este miércoles 24 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, afirmó que “dicen” que las personas que se contagian de COVID-19 no se recuperan muy rápido y que quedan “medio chafiretes” y con su mano hizo la seña de “locos”. No, no es broma.

En la misma conferencia, dijo lo siguiente: A los que le da covid “no se recuperan rápido, queda uno medio chafirete” refiriéndose a las declaraciones del delegado de Cruz Roja Estatal, Francisco Alvarado Nazar, sobre el aumento de llamadas de auxilio por síntomas de COVID-19. pic.twitter.com/kUaD8oDXUD — Andrés Domínguez (@andresreportero) June 24, 2020

¿Por qué dijo esto?

Por la mañana, el delegado estatal de la Cruz Roja en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, publicó a través de sus redes sociales que en Tuxtla Gutiérrez, el día de ayer 23 de junio, recibieron casi 1 llamada por hora de personas con emergencias médicas asociadas con el COVID-19.

Explicó que el 40% de esas llamadas estaban en situación crítica por lo que urge cortar la cadena de contagios en la capital del estado para “dar un respiro a las áreas de cuidados críticos de los hospitales que atienden COVID.

Justo fue esta información con la que se cuestionó al secretario de Salud, ya que las cifras oficiales no concuerdan con esto. Es entonces cuando el funcionario afirma que la opinión de los demás es respetable pero que no concuerda con ella.

Agrega que antes de decir algo hay que estar bien enterados y que seguramente como le dio COVID-19 no se ha recuperado del todo y no está enterado de la última información del Consejo Estatal de Salud Pública.

Lo peor es que eso no fue todo

Ante la pregunta de una reportera, el secretario de Salud le contestó de una manera que otros reporteros y usuarios han calificado como grosera y prepotente:

“[…] Interpretar también cuesta cuando no tiene uno su mente muy clarita en lo que está uno haciendo. Como veo en tu caso que no te quedó claro, toma nota, entraron 37 mil 848 personas, pero velo bien para que te quede en tu cabecita bien grabado y grábalo para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos. Nada más que anda con mucha precaución, no te vaya a agarrar por ahí y no queremos eso. Eres muy guapa y elegante como para que te vaya a pasar algo”, dijo el funcionario de Chiapas.