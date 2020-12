De la muerte del dengue a “fosfo, fosfo”: Las 10 notas más ridículas de 2020

Está por terminar este 2020 que ha sido súper complejo y hasta atípico si lo comparamos con los primeros 19 años del 2000. Y aprovechando que el mundo está cerca de cumplir sus 365 vueltas al sol, nos dimos tiempo de repasar las noticias más fuera de lo común que sucedieron en México y otros países.

Esas noticias que hicieron que nos saliera una carcajada o decir WTF?! por el absurdo o la poca probabilidad que sucedieran, pero que sí, pasaron.

Vecinos de Santa Fe cantando “Cielito Lindo”. Les sugiero de la manera más atenta que paren de mamar. pic.twitter.com/zsfhkELKWm — Ángel Cáceres Licona (@blidt) March 23, 2020

Cielito Lindo en Santa Fe

Era el inicio de la pandemia en México. El 28 de febrero la Secretaría de Salud (SSa) confirmó el primer caso positivo de coronavirus en nuestro país y después fue tras las cadenas de contagios hasta que antes de terminar marzo —y mandara a los mexicanos y las mexicanas a la Fase 2. ¿Se acuerdan?

En medio de todo —poquito antes de entrar a la Fase 2 y de que el gobierno de AMLO decretara Emergencia por COVID-19—, vecinos de Santa Fe se dieron un encerrón y desde sus depas salieron a cantar Cielito Lindo, un poco imitando lo que sucedió en Italia, donde la gente ya llevaba rato en confinamiento y para animarse salía a los balcones a cantar.

Fiestas COVID en Estados Unidos

Y en la nota idiota del día de mayo, el Departamento de Salud de Washington —el estado, no el Distrito— comenzó a reportar fiestas COVID, donde los y las asistentes buscaban contagiarse del virus para ser inmunes.

Pero lo único que ocasionaron fue el riesgo de la saturación en los hospitales en un momento de crisis en todo el gabacho. El contexto de estos fiestones estaba acompañado de las manifestaciones de grupos proTrump que exigían al gobierno el cese de las restricciones.

La campaña contra el dengue

De Torreón para el mundo en agosto llegó la campaña patrocinada por el gobierno de Coahuila contra el dengue con todo y dramatización —la muerte de un mosquito… o bueno, una botarga que incluyó hasta la fumigación. Aquí el video.

#Video ▶ Inauguran campaña estatal en #Torreón contra el dengue con dramatización de la muerte del mosquito 🦟 pic.twitter.com/9rNvVWOCPN — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) July 31, 2020

Rata gigante en el drenaje de CDMX

Sustazo que se llevó el personal del servicio de limpieza y Protección Civil en la alcaldía Magdalena Contreras, ya que cuando chambeaban para retirar toneladas de basura que impedían el paso de un arroyo, se toparon con una rata gigante en el drenaje.

Se trataba de una botarga olvidada en el drenaje de Magdalena Contreras y que se volvió viral por lo impresionante de su tamaño.

WTF!!! Sólo en México: una rata gigante (botarga) estaba entre las toneladas y toneladas de basura que retiraron del drenaje en Magdalena Contreras #CDMX, son las mismas que provocan inundaciones pic.twitter.com/yHO0fasBX8 — Alekx Rodríguez (@alekx_04) September 19, 2020

#LordEsMiCuerpo

En plena pandemia no pudo fallar el Lord que se rebeló en contra de las restricciones sanitarias con la falsa creencia de que el coronavicho no existe. Y esto pasó en un centro comercial de Tabasco, donde un sujeto apodado #LordEsMiCuerpo hizo un pancho por no querer ponerse el cubrebocas —que era una medida obligatoria a cumplir en espacios públicos de ese estado.

Ver en YouTube

“Fosfo, fosfo”

Clásicos del internet presenta: Fosfo, fosfo. Este video se hizo viral, provocó montones de risas y una que otra broma al senador regio Samuel García luego de que su esposa Mariana Rodríguez ignorara su choro político para presumir sus tenis bien fosfo, fosfo.

Ver en YouTube

Amor Random

“Margo” y Yuri Tolochko se casaron y su boda dio la vuelta al mundo. ¿Por? Resulta que este fisicoculturista llevó al altar a una muñeca sexual luego de posponer la celebración por la pandemia y aguantar hasta octubre para oficializar su amor.

Samuel García

“Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”. Algo así aplicó el senador Samuel García en una entrevista luego de confesar lo mucho que se rifó al trabajar con su papá… como recogedor de pelotas de golf.

Ver en YouTube

Samuel García II

Oooootra vez el senador regio pero ahora con un video de 2019 que revivieron y donde el político aseguró que conocía a gente bien buena onda, emprendedora que se conformaba con vivir con un humilde sueldito de 40 o 50 mil pesos.

El video se hizo viral, todo mundo criticó a García y para salir del paso, el funcionario explicó que se refería a gente que trabajaba en el gobierno… pero no le hace, los tuiteros igual se rieron y cuestionaron su declaración.

Ver en YouTube

Paty Navidad

Y ya para cerrar esta lista: Paty Navidad. La actriz fue insistente y perseveró en sus teorías sobre la vacuna contra el coronavirus que volvería a la gente en zombie, el transhumanismo, la red 5G y un montón de rollos de conspiración que no tienen fundamento. Igual la sinaloense se aventó a apoyar a Donald Trump y para terminar este 2020 organizó una posada en plena crisis por la pandemia.

Navidad se defendió diciendo que era inmune a las críticas.

Y el pilón: Jair Bolsonaro

Otra y ya. En su opinión como 100tífico, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro cerró 2020 declarando que la vacuna contra el coronavirus no deja como zombies a las personas, no. Más bien, los efectos secundarios podrían convertirlas en cocodrilos…